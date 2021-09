Gambit Esports VALORANT Masters Berlin Şampiyonu Oldu

Gambit Esports VALORANT Masters Berlin turnuvası Büyük Final mücadelesinde Envy ekibini 3-0 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu olmayı başardı.

VALORANT Masters Berlin turnuvasında Büyük Final aşamasına gelindi. Finalde Kuzey Amerika takımı Envy ile EMEA takımı Gambit Esports karşılaştı. Envy, bu aşamaya bir harita bile kaybetmeden geldi. Gambit ise grup aşamalarında kaybedenler finaline düşmüş ve ardından kazandığı zafer ile Çeyrek final aşamasına yükselmişti. Ardından rakiplerini yenerek bu aşamaya gelmeyi başarmıştı. Best of 5 olarak oynanan Büyük finalin kazananı ve turnuvanın şampiyonu Gambit Esports oldu. İşte karşılaşmanın özeti:

Bind 15-13 (Gambit Galibiyeti)

Büyük final karşılaşmasının ilk haritası Gambit Esports tarafından seçilen Bind oldu. İlk yarıda her iki takım da iyi performans gösterse de Gambit, Envy karşısında biraz daha geri kaldı. Envy, ilk yarıda rakibine karşı belirli pozisyonlarda başarılı hareketler sergileyerek yarıyı 7-5 önde kapattı.

İkinci yarıda işler iyice kızıştı ve aradaki ufak fark da kapandı. Gambit Esports, ikinci yarıyı oldukça domine oynamaya başladı ancak Envy haritayı bırakmadı ve Gambit'in 13.raundunu almasını engelleyerek durumu 12-12'ye getirdi. Uzatmalarda karşılıklı cevaplar sonrası durum 13-13'e geldi. Bu noktadan sonra Gambit art arda 2 raunt kazanarak haritayı 15-13 kapattı. Genel skor 1-0 oldu. Maçın MVP'si 29/15/5'lik skorla oldukça yüksek skor katkısı sağlayan Gambit oyuncusu "Chronicle" oldu.

Haven 13-11 (Gambit Galibiyeti)

Karşılaşmanın ikinci haritası Envy tarafından seçilen Haven oldu. İlk yarıda saldırı tarafında oynayan Envy, rakibi Gambit Esports'a karşı biraz daha üstün oynayarak kendini avantajlı duruma soktu. İlk yarı 8-4 sonlandı.

İkinci yarıda ise Gambit hücum pozisyonunda oynadı. Envy, her ne kadar ilk yarıda çok başarılı olsa da Gambit'in başarılı oyunu Envy'nin ikinci yarıda sadece 3 raunt almasını sağladı. Kalan tüm rauntları Gambit almayı başardı ve haritayı 13-11 önde kapattı. Genel skor 2-0 oldu. Maçın MVP'si yenilen tarafta da olsa oldukça başarılı bir performans gösteren Envy oyuncusu "yay" oldu.

Split 13-9 (Gambit Galibiyeti)

Karşılaşmanın üçünü haritası Gambit tarafından seçilen Split oldu. İlk yarı oldukça çekişmeli geçti. Her iki takım da oldukça başarılı oynadı ve ilk yarı 6-6 kapatıldı. İkinci yarıda ise Envy sadece 3 raunt alabildi. Gambit karşılaşmayı kontrol altına almaya başladı ve durumu 13-9'a getirerek haritayı kazandı. Böylece genel skor 3-0 oldu ve turnuva şampiyonu Gambit Esports oldu. Maçın MVP'si özellikle son rauntlarda göz kamaştıran performansı ile "Chronicle" oldu.

Böylece VALORANT Masters Berlin şampiyonu EMEA bölgesinden Gambit Esports oldu. Gambit, aynı zamanda bu şampiyonluk ile 2 Aralık 2021 tarihinde başlayacak VALORANT Champions turnuvasına gitmeye de hak kazanmayı başardı. Turnuvanın şampiyonu olarak Gambit, 225.000 Dolarlık ödülün sahibi oldu. Envy ise ikincilik ödülü olarak 125.000 Dolar kazandı. Turnuvanın geçmiş tüm maçlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

EMEA bölgesini temsil eden ve turnuvanın şampiyonu olan Gambit Esports'u tebrik ediyoruz.

