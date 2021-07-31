Galatasaraylı futbolcu fena yakalandı! Sevgilisiyle dudak dudağa
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Galatasaraylı futbolcu fena yakalandı! Sevgilisiyle dudak dudağa

Galatasaraylı futbolcu fena yakalandı! Sevgilisiyle dudak dudağa
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan, sevgilisi Peri Ispartalı ile Bodrum'da görüntülendi. Çift, Arda Turan'ın teknesinde romantik anlar yaşadı. İşte o kareler...

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Galatasaray'da top koşturan Oğulcan Çağlayan, takımının Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinden sonra soluğu sevgilisi Peri Ispartalı ile Bodrum'da aldı.

Takım arkadaşı Arda Turan'ın Cennet Koyu'ndaki demirli teknesinde görüntülenen futbolcu, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Çağlayan, deniz sonrası teknenin arka kısmında sevgilisiyle romantik anlar yaşadı. Çağlayan ve Ispartalı birbirlerini öpücüklere boğdu.

Gün batımında aşka gelen çift, daha sonra teknenin güneşliklerini çekerek görüntü alınmasını engelledi.

Galatasaraylı futbolcu fena yakalandı! Sevgilisiyle dudak dudağa
Galatasaraylı futbolcu fena yakalandı! Sevgilisiyle dudak dudağa
Galatasaraylı futbolcu fena yakalandı! Sevgilisiyle dudak dudağa
Galatasaraylı futbolcu fena yakalandı! Sevgilisiyle dudak dudağa

Kaynak: Snob Magazin

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