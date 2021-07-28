Galatasaray PSV maçı hangi kanalda? Galatasaray-PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta? GS-PSV maçı ne zaman? Galatasaray-PSV maçı muhtemel 11'ler!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek için kader maçına çıkıyor. Aslan Hollanda'daki 5-1 mağlubiyetin yaralarını sarma, taraftarını sevindirme peşinde. Peki, Galatasaray PSV maçı hangi kanalda? Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Galatasaray-PSV maçı muhtemel 11'ler!

Hollanda'da PSV'ye farklı kaybeden Aslan, evinde yaralarını sarma peşinde. Dün yapılan basın toplantısında Fatih Terim'in "Mücadelemizi vereceğiz" şeklindeki açıklamaların ardından futbol severlerin en çok merak ettiği"Galatasaray-PSV Eindhoven maçı ne zaman? GS-PSV maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS-PSV Eindhoven maçı muhtemel 11'ler!

GALATASARAY PSV MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu 5-1'lik mağlubiyetin rövanş mücadelesinde evinde PSV'yi konuk edecek Galatasaray'ın bu zorlu mücadelesi 28 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saati ile 21:00'den itibaren Spor Smart'dan canlı olarak yayınlanacak.İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati yönetecek. Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Türk Telekom Stadı'nda zeminin yenilenmesi nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam edecek.

GALATASARAY PSV MAÇI ANALİZLER!

PSV ile oynadığı yedi Avrupa kupası maçının beşini kaybeden Galatasaray'ın (2G) bu turnuvalarda daha fazla yenilgi aldığı tek rakibi Real Madrid (6M).

Galatasaray ile oynadığı yedi Avrupa kupası maçının beşini kazanan PSV'nin (2M) bu turnuvalarda daha fazla mağlup etmeyi başardığı tek rakibi Rapid Wien (6G). Hollanda temsilcisinin Avrupa arenasında filelerini en fazla havalandırdığı ekip de yine sarı-kırmızılılar (15 gol).

Şampiyonlar Ligi ön elemeleri tarihinde ilk maçı 4+ farkla kaybeden 91 takımın hiçbiri tur atlamayı başaramadı. Bu turnuvanın çift ayaklı eleme turlarındaki ilk karşılaşmasında 4+ farklı yenilgi alan 105 takım arasında tur atlamayı başaran tek ekip ise 2015/16'da PSG'yi eleyen Barcelona'ydı (0-4 & 6-1).

Bu eşleşmenin ilk maçında PSV'ye 5-1 kaybeden Galatasaray, Avrupa kupaları ön elemeleri tarihindeki en farklı yenilgisini aldı. Bu aşamada çıktığı son altı maçın üçünü kaybeden sarı kırmızılı ekip (2G 1B), daha önceki 38 karşılaşmada sadece iki yenilgi almıştı (24G 12B).

Avrupa kupaları ön elemeleri tarihinde iç saha mağlubiyeti almayan takımlar arasında Galatasaray'dan (14G 7B) daha fazla maça çıkan tek takım Beşiktaş (18G 4B). Şampiyonlar Ligi ön elemelerindeki 12 iç saha maçını da kaybetmeyen Galatasaray (9G 3B), Olympiakos'un rekoruna ortak olmak istiyor (13 maç).

GALATASARAY-PSV DAHA ÖNCEKİ KARŞILAŞMALAR

Galatasaray, PSV Eindhoven ile daha önce 8 kez karşılaştı. Hollanda ekibi sarı kırmızılılara karşı bu maçlarda 3 galibiyet elde ederken 5 kez sahadan mağlup ayrıldı. PSV, Türk takımlarına karşı oynadığı toplam 20 maçta, 12 mağlubiyet aldı. geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi 2. tur mücadelesi ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahadan 5-1'lik sonuç ile mağlup ayrıldı.

PSV'Yİ ELEMESİ HALİNDE MUHTEMEL RAKİPLER

Galatasaray, zoru başarıp PSV Eindhoven'ı elemesi halinde 3. ön eleme turunda Celtic (İskoçya)-Midtjylland (Danimarka) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

GALATASARAY TURU GEÇEMEZSE

Sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek. Aslan'ın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi ise İskoç ekibi St Johnstone olacak.

GALATASARAY PSV MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

UEFA Kayıt dönemi PSV ilk maçından önce olduğu için Galatasaray'ın yeni transferleri sol bek Patrick van Aanholt, Alexandru Cicaldau veSacha Boey bu maçın kadrosuna kaydedilemeyecek ve forma giyemeyecek. Aslan'ın PSV'yi elemesi halinde bir üst tur maçları için yeni transferler kayıt edilebilecek.

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre Kılınç, Aytaç, Sekidika, Kerem, Barış, Mustafa Mohamed



PSV: Drommel, Teze, Andre Ramalho, Obispo, Max, Sangare, Rosario, Madueke, Mario Götze, Gakpo, Eran Zahavi