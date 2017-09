Galatasaray Odeabank takım lansmanı yapıldı



Galatasaray Odeabank Koçu Kunter Bazı eksiklerimizi maç yaprak kapatmaya çalışıyoruz



Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nın 2017-2018 sezonu lansmanı yapıldı.



Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan lansmanda Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Can Topsakal, Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı Koçu Erman Kunter ve oyuncular yer aldı.



Tanıtım töreninin açılış konuşmasını yapan Galatasaray Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta kadın basketbol takımımızın lansmanında siz değerli basın mensuplarını ağırlamıştık. Bugün ise erkek basketbol takımımızın tanıtımında sizlerle beraberiz. Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı bu sezon yeni bir koçla yeni bir yapılanmaya gidiyor. Bu sezon Eurocup ve Türkiye'de çok önemli hedeflere sahip bir takım yaratma amacıyla gerek yeni koçumuz Erman Kunter gerekse genel menajerimiz Ömer Yalçınkaya yaz sezonu boyunca çalışarak takım kadromuzu yenilediler. Burada huzurlarınızda öncelikle koçumuz Erman Kunter'e yeniden hoş geldin demek istiyorum. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunu olup Galatasaray'ın içinden gelen çok önemli bir basketbol değerimiz. Daha önce Galatasaray ile nasıl başarılı olduysa yine bu camianın desteğiyle birlikte yeni başarılara doğru kendisiyle yola çıkıyoruz. Mevcut ekonomik şartlarımız ve dengelerimiz içinde rakiplerimizle aramızda olan bütçe farkını Galatasaray ruhu ve Galatasaray taraftarının desteğiyle birlikte aşacağız. Bugün aramıza yeni katılan sekiz oyuncumuza da bu amaç doğrultusunda yürüyeceğimiz yolda güveniyoruz. Onlara da burada Galatasaray ailesine hoş geldiniz demek istiyorum. Taraftarımızı da, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yarıştığı kulvarlarda gereken mücadeleyi göstereceğine inandığım takımımızı 'Yenilmez Armada' ruhuyla desteklemeye davet ediyorum dedi.



Daha sonra söz alan Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı Koçu Erman Kunter ise şu ifadeleri kullandı



Yeniden bir yapılanma, yeni oyuncular, geçen seneden kalan 3 oyuncu... Epey bir süredir devam eden bir çalışma içindeyiz. Bazı takımlara göre fazla değişiklik olduğu için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Takımın çekirdeğinin büyük kısmını kaybettik. Biraz zamana ihtiyacımız olacak. Çok uzun süreli bir kamp çalışması yaptık İtalya'da. Yarın da Fransa'ya gidiyoruz. Orada 4 tane maç yapacağız. Bazı eksiklerimizi maç yaprak kapatmaya çalışıyoruz.. Yoğun bir programdan geliyoruz. Ufak tefek sakatlıklarımız oldu. Zaman zaman oyuncuları riske de atmadık. Tamamen oynayan sadece 4 oyuncumuz oldu. Yarından itibaren Fransa Turnuvası'nda biraz daha fazla tempoyu artırıp bütün eksiklerimizi en azından ligin başlamasına 2 hafta kala görmek istiyoruz. İyi bir dönem geçirdik. Alışkanlıkları sağlamak biraz zaman alacak öyle gözüküyor. Ama çalışma temposundan biz teknik kadro olarak çok memnunuz.



Toplantının soru-cevap kısmında ise Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal, kombinelere olan ilgiden dolayı Galatasaray taraftarına teşekkür etti. Can Topsakal ayrıca, Odeabank ile olan sponsorluk anlaşmamız sürüyor. Kol sponsorluk için de 2 firma ile görüşme halindeyiz şeklinde konuştu.



Koç Erman Kunter de yeni sezon hedefleri ve transferde takıma katılan oyuncular ve takımın oyun felsefesi hakkında bilgi verdi. Kunter, Guard rotasyonu açısından zaman zaman Emir'i de deniyoruz. Bize ışık verdi. Guard rotasyonunu şu an için iyi görüyoruz. Ama Fransa Turnuvası net olarak bize bir sonuç verecek. Sezon içerisinde bir şey olur mu onu da şimdiden öngörmek zor. Fransa'da tam tabloyu görmüş olacağız. Ben dışarıdan nokta atışı yapılabilecek bir eksik görmüyorum. Uzun oyuncu açısından kadro konusunda bir sıkıntı yok. Bir genç oyuncu düşünüyoruz araştırma da yapıyoruz. Genç oyuncu bulmak kolay ama bulduğumuz oyuncunun takıma randıman sağlaması lazım. Bazı araştırmalarımız var. İleride Galatasaray Basketbol Takımı'na faydası olan bir oyuncu bakıyoruz. Ege'den hazırlık maçlarında çok randıman aldık. Onun süresi 20-21 dakikalarda falan. Daha çok dış pozisyona, 1-2-3 pozisyonuna istediğimiz gibi bir genç oyuncu bulabilirsek düşünürüz şeklinde konuştu.



Kunter ayrıca iki uzun oyuncu TJ Cline ve Rakeem Christmas hakkında ise, TJ Cline'ı 4 oynatıyoruz biz. Milano maçında bize çok katkı verdi. 4 oynatıyoruz ama 6 asist yaptı. TJ Cline üniversite kariyerine baktığımız zaman bir sürü şey yapabilen bir oyuncu. Hem sayı, hem ribaund, hem asist konusunda her şeyden biraz yapabilen, çok enteresan, Prkacin gibi bir oyuncu olabilir. Onu joker gibi kullancağız. Zaman zaman hazırlık kampında 3 bile oynattık. Çaylak olması onun en büyük zorluğu. Onu biraz aşarsa takıma çok faydalı olacak. Düşündüğümüz pozisyon 4 ama 5 numara da oynatabiliriz. Rakeem de ilk defa Avrupa deneyimi yaşıyor bizimle beraber. Bazen faul problemi sorunu yaşıyor. Ben Justin Doelmann'ı da Avrupa'ya ilk getirdiğimde bu sorunları yaşamıştım. Ama ikinci maçta bunu üzerinden attı. Ona biz diğerlerine gösterdiğimiz ilgiden biraz daha fazla bir ilgi gösteriyoruz. Bizim basketbol felsefemizde çok önemli işler yapabilecek bir oyuncu dedi.



Deneyimli antrenör takımın oyun felsefesini ise, Atletik bir takım kurmaya çalıştık. Daha tam oturtamadık. Biraz fazlasıyla baskı yapıp, açık sahayı fazlasıyla kullanan, hızlı oynayan bir takım kurmaya çalıştık. Bu, bizim ilk yola çıkışımız. Avrupa kökenli oyuncuların maddi olarak kulübe getirdiği yükler biraz daha fazla oluyor. Daha fazla baskı yapan, rakibin pas kanallarında oynayan atletik oyuncular seçtik. Biraz daha zaman gerekiyor sözleriyle anlattı.



Lansmanın son bölümünde ise yeni transferler Mehmet Yağmur, Dwight Hardy, Richard Hendrix, TJ Cline, Alex Renfroe, Rakeem Christmas, Scotty Hopson ve DaJuan Summers sırasıyla kürsüye çağrılarak yeni sezon formaları ile basın mensuplarına poz verdi.