Galatasaray maçına doğru - Keylor Navas
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Galatasaray maçına doğru - Keylor Navas

PSG Kalecisi Keylor Navas, basın toplantısında konuştu PARİS - Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in kalecisi Keylor Navas, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Galatasaray'la yapacakları karşılama öncesi açıklamalarda bulundu.

10.12.2019 20:54 | Son Güncelleme: 10.12.2019 20:58
Galatasaray maçına doğru - Keylor Navas

PSG Kalecisi , basın toplantısında konuştu PARİS - temsilcisi Paris Saint-Germain'in kalecisi Keylor Navas, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın 'la yapacakları karşılama öncesi açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Galatasaray maçına doğru - Keylor Navas
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