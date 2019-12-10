Galatasaray maçına doğru - Keylor Navas
PSG Kalecisi Keylor Navas, basın toplantısında konuştu PARİS - Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in kalecisi Keylor Navas, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Galatasaray'la yapacakları karşılama öncesi açıklamalarda bulundu.
10.12.2019 20:54 | Son Güncelleme: 10.12.2019 20:58
PSG Kalecisi Keylor Navas, basın toplantısında konuştu PARİS - Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in kalecisi Keylor Navas, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Galatasaray'la yapacakları karşılama öncesi açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA