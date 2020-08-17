Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: "Mensah'a teklif vermedik"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: "Mensah'a teklif vermedik"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş için İstanbul'a gelen Hes Kablo Kayserisporlu Bernard Mensah'a teklifte bulunmadıklarını, fiyat yükseltmek için hiçbir transfere dahil olmadıklarını söyledi.

17.08.2020 16:55 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:02

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş için İstanbul'a gelen Hes Kablo Kayserisporlu Bernard Mensah'a teklifte bulunmadıklarını, fiyat yükseltmek için hiçbir transfere dahil olmadıklarını söyledi.

Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulunun açıkladığı takım harcama limitlerine itiraz eden kulüpleri eleştiren Cengiz, son 2 sezonda tasarruf politikası izlediklerini anlattı.

Cengiz, "Bugün 493 milyon lira harcama limitine sahipsek 2 yıldır yaptığımız tasarruflarla bu noktaya geldik. Başkaları sıkıştıysa paraları Leyla'ya bastıkları için bu duruma geldiler. Hem sen paraları bas, harca, sonra da gel, 'Param bitti, bana limit artırımı verin.' de. Galatasaray'ın oyunbozanlık yaptığını söylüyorlar. 'Hayır' diyorum. Sen sadece değerli rakip kulüplerimizin yöneticisi değilsin. Aynı zamanda Türk sporunun temsilcisisin. Ben sadece Galatasaray'ı temsil etmiyorum. Türk futboluna örnek olmalıyım. Har vurup harman savurmayı ben bilmiyor muyum? Ben de biliyorum geçmiş yönetimler gibi 170 milyon avro harcamayı ama biz o borçları ödüyoruz." diye konuştu.

Beşiktaş ile anlaşmaya varan Kayserisporlu orta saha oyuncusu Bernard Mensah için teklifte bulunmadıklarını, futbolcunun kendilerini aradığını aktaran Cengiz, şöyle devam etti:

"Hiçbir transfere doğrudan girmedim. Ne menajerlerle ne de futbolcularla konuştum. Soyunma odasına da girmem, takım otobüsüne de binmem. Galatasaray'da böyle bir kültür var. Bu konuda ilgili arkadaşlar var. Onlar gereğini yapar. Söylenen futbolcuyla ilgili şaşkınlık yaşadım. Ne olduğunu ben de merak ettim. Bizi futbolcuyla izin almadan görüştüğümüz için suçlamışlar. Bir baktık ki tam tersi, futbolcu bizimkileri aramış. İkincisi bizim bir teklifimiz yok. Arkadaşımız, arayıp futbolcuyla görüşmek için izin istiyor ve 'Beşiktaş ile anlaştığı iddiaları var.' diyor. Kendileri, 'Hayır, sözünü ettiğiniz takımla hiçbir anlaşma yapmadık. Sizden de teklif bekliyoruz.' diyor. Bana geldiler, 2 milyon 800 bin avro ödeneceğini söylediler. Bir sürü para. Bizim öyle bir paramız var. Mali anlamda en iyi durumdayız ama bizim sokağa atacak kuruşumuz yok. Atamayız."

Rakip kulüplere saygı duyduğunu dile getiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Kimse bizi har vurup harman savurmaya alet edemez. Başkalarına alet olmayız. Biz Galatasarayız. Örnek olmak durumundayız. Mensah'a teklif vermedik. Abdurrahim arayıp, 'Beşiktaş ilgileniyorsa biz çekiliyoruz.' dedi. Biz kim olursa olsun fiyat yükseltmek için araya girmeyiz. Bir tanesi 'Sayın Başkan teklif verdi.' desin. Bizde yazılı belgeler var. Kimseyi utandırmak istemiyoruz. Sevgili Mensah'a, sevgili Beşiktaş'ımıza ve Kayserispor'umuza başarılar diliyoruz. Bizim için '10 milyon da verseler olmaz.' demişler. Belki 10'da birini düşünürdük. Paramız var ama harcayamayız. Gelecek kuşakları, yönetimleri düşünmek durumundayız. Bu arada bize 'Beceriksiz yönetim.' diyorlar. Desinler. Eğer beceri har vurup harman savurmak ise biz beceriksiziz."

"Galatasaray ve Trabzonspor hariç transfer maliyeti açıklayan yok"

Mustafa Cengiz, kendileri ve Trabzonspor'un hiçbir kulübün haricinde transfer maliyetini açıklamadığını söyledi.

Basın mensuplarına, "Siz hiç Galatasaray ve Trabzonspor hariç ligdeki kulüplerin yaptığı transferlerin maliyetlerini açıkladığını gördünüz mü?" diye soran Cengiz, "İki sene harcayıp UEFA'dan TFF'den men yiyince, puan silme gelince 'Bu haksızlık, biz şuyuz, bize kimse ceza veremez.' demesini nasıl karşılıyorsunuz? Galatasaray'da bir tane futbolcuyu eksik bildirelim veya bildirmeyelim bizi ertesi gün indirirler. Siz medya olarak neden sormuyorsunuz? Satan söylemiyor, alan da yazmıyor, yıl sonu bilanço zarar çıkıyor. Harcama limiti eksi çıkacakmış, deniz bitmişmiş, biter tabii. Neden bastırdın Leyla'ya. Bastırma. Ben bilmiyor muyum? Ne yazık ki acı gerçek bu." şeklinde konuştu.

Feghouli'nin FIFA'ya gittiği iddiaları

Cezayir basınında yer alan Sofiane Feghouli'nin nisan ayından bu yana alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurduğu iddialarını değerlendiren Cengiz, "Yazı yanlış. Nisandan beri ödememe gibi bir durum yok. Öyle bir şey olsa otomatik fesih hakkı doğar. Cezayir gazetesinin bunu yazması bu haberin doğru olduğu anlamına gelmez. Kontratlı hiçbir futbolcumun aleyhine konuşmam. Sadece, 'Dört oyuncu bizi yordu.' dedim. O kadar. O yoranlar Galatasaray'ın kontratlı futbolcusu olduğu sürece benden bir beyanat beklemeyin. Aktifimizdeki bütün futbolcular değerlidir. Görüşmeler sürüyor." diye görüş belirtti.

Mustafa Cengiz, futbolculardan istedikleri indirimi 4'ünün kabul etmediğini anlatarak, "Dört kişi hariç... İkisi şu anda bizde değil. Bütün futbolcularımız, yüzde 15 indirim yaptı. Dört kişi imzalamadı. Bizimle papaz oldular. Olabilir. Biz de gerektiğinde papaz olmasını biliyoruz. Problem yok. Futbolcular gereken indirimi yaptı. Feghouli ve Belhanda dahil bütün futbolcularımıza teşekkür ederim. Hepsi bizim kontratlı futbolcumuz. Hepsi değerli. Teknik kadromuz inşallah en iyi şekilde onları antrene ederek bizi yine şampiyonluğa ulaştıracak." açıklamasını yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, bu yılki futbol takımı maliyetini 40 milyon avroda tutmak istediklerini vurgulayarak, "Vergi dahil 40 milyon avroluk hedefimiz var. Bunu tutturmaya çalışıyoruz. En efektif kadroyu oluşturmak istiyoruz. Teknik kadronun talepleri var. Lemina da o talebi içinde. Şu anda gündemde. Önemli olan Galatasaray'ın menfaatleri. Mantıklı ve optimum daralma içindeyse her futbolcuyla görüşürüz. Bütün futbolcular önce Galatasaray'a gelir, görüşür, Galatasaray anlaşmaz ise başka takımlara gidebilir. Kaç katına gittiği de menajerlerin bileceği bir şey. Bizi ilgilendirmez." diye konuştu.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici'nin gündemlerinde olup olmadığının sorulması üzerine Cengiz, "Galatasaray, önemli bir cazibe merkezi, dünyanın sayılı kulüplerinden biri. Tabii ki görüşmeler oluyor. Özellikle aradığımız bir futbolcu yok ama teklifler geliyor. Galatasaray'ın çıkarları doğrultusunda ne gerekiyorsa yapılır." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezon loca ve kombine bilet satışlarının yapılamamasıyla ilgili, "Maalesef aracı kuruluşumuz, maçlar oynanmadığı takdirde iade talepleri olacağı nedeniyle buna izin vermiyor, zorluk çıkartıyor. Oysa sözleşmemizde maçlar oynanmadığı takdirde hiçbir hak iddia etmeyeceklerine yönelik taraftarımızın taahhüdü var. Hukuken hiçbir sorun çıkmaz. Maalesef burada hukuksal bir tavır alınıyor. Bunu aşmaya ve çözmeye çalışıyoruz. Loca satışlarını yapıyoruz. Maçlar, büyük olasılıkla belli oranda seyircili oynanacak. Özellikle loca sahipleri yeniliyor. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: 'Mensah'a teklif vermedik'

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Batman'da HDP'den istifa eden 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçti Politika
Batman'da HDP'den istifa eden 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Ekonomi
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler Ekonomi
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti 3. Sayfa
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı Ekonomi
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti Spor
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var
30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı
Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı
Son Dakika: Beşiktaş, Bernard Mensah ile resmi sözleşme imzaladı
Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı
Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Talihsiz adam, iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken can verdi
Talihsiz adam, iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken can verdi
Bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü
Bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü
Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor
Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
Lüks aracıyla kaza yapan Barcelona'lı Arthur'un alkollü olduğu ortaya çıktı
Lüks aracıyla kaza yapan Barcelona'lı Arthur'un alkollü olduğu ortaya çıktı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Yeşim Salkım Murat Dalkılıç Tuba Büyüküstün
Spor Gökhan Gönül Süleyman Seba Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Ateş Bakan Deprem
Şu an buradasınız: Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: "Mensah'a teklif vermedik" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 17:02:32. #1.15#
title