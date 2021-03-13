Galatasaray golleri kim attı?

Bu akşam, 13 Mart Cumartesi akşamı Galatasaray - Kayserispor maçında heyecanlı dakikalar yaşandı. Galatasaray golleri kim attı? Galatasaray golü kim attı? GS golleri kim attı? Galatasaray Kayserispor golleri kim attı? Galatasaray Kayserispor maç özeti izle!