Galatasaray golleri kim attı?
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Galatasaray golleri kim attı?

13.03.2021 22:28 | Son Güncelleme: 13.03.2021 22:31
Galatasaray golleri kim attı?

Bu akşam, 13 Mart Cumartesi akşamı Galatasaray - Kayserispor maçında heyecanlı dakikalar yaşandı. Galatasaray golleri kim attı? Galatasaray golü kim attı? GS golleri kim attı? Galatasaray Kayserispor golleri kim attı? Galatasaray Kayserispor maç özeti izle!

Süper Toto Süper Lig heyecanında Galatasaray - Kayserispor maçı gerçekleşti. Kayserispor'un ev sahipliği yaptığı maçta, Kayserispor evinde mağlup ayrılırken, Galatasaray galibiyet sevinci içindeydi.Peki, Galatasaray golleri kim attı? Galatasaray golü kim attı? GS golleri kim attı? Galatasaray Kayserispor golleri kim attı? Galatasaray Kayserispor maç özeti izle!

GALATASARAY GOLÜ KİM ATTI?

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

44. dakikada sol kanattan Saracchi'nin ceza sahasına ortasında ön direğe koşu yapan Falcao'nun vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1

81. dakikada Falcao'nun vuruşunda direkten dönen topu tamamlayan Henry Onyekuru, skoru 2-0'a getirdi.

89. dakikada Feghouli'nin müthiş pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Onyekuru, düzgün bir vuruşla skoru belirledi: 0-3

Bu sonuçla Galatasaray 61 puana yükselirken, Hes Kablo Kayserispor 31 puanda kaldı.

GS GOLLERİ KİM ATTI?

Kayserispor - Galatasaray maçında 3 - 0 galip ayrılan Galatasaray'da golleri atanlar şöyle,

44. dakikada: Falcao

81.dakikada: Henry Onyekuru

89. dakikada: Henry Onyekuru

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

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