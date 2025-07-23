Galatasaray bu akşam, İtalya'nın köklü ekiplerinden Cagliari ile dostluk mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Hazırlık döneminin dikkat çeken maçlarından biri olan bu karşılaşma, taraftarların yeni transferleri ilk kez sahada göreceği önemli bir vitrin niteliği taşıyor. Mücadelenin oynanacağı stat ve yayın bilgileri, maçı kaçırmak istemeyen futbolseverlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Galatasaray Cagliari maçı nerede, hangi statta oynanıyor?

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRERKEN FUTBOLSEVERLER HEYECANLI

Yeni sezona hazırlık süreci tüm hızıyla devam ederken, futbolseverlerin ilgisi hazırlık maçlarına yoğunlaşıyor. Bu akşam Galatasaray ile İtalya'nın köklü kulüplerinden Cagliari, özel bir hazırlık karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.

GALATASARAY - CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

23 Temmuz 2025 Çarşamba akşamı oynanacak Galatasaray - Cagliari karşılaşması, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, Avusturya'nın Linz şehrinde bulunan Raiffeisen Arena'da gerçekleşecek ve S Sport Plus platformu üzerinden şifresiz olarak canlı yayımlanacak.

GALATASARAY CAGLİARİ MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANIYOR?

Galatasaray ile Cagliari, Avusturya'nın Linz kentinde bulunan Raiffeisen Arena'da karşı karşıya gelerek hazırlık mücadelesine çıkacak.

GALATASARAY'IN CAGLIARI MAÇINDAKİ İLK 11'İ AÇIKLANDI

Sarı-kırmızılıların bu kritik hazırlık karşılaşmasında sahaya çıkacak ilk 11'i belli oldu. Teknik heyetin tercih ettiği kadroda şu oyuncular yer alacak:

Günay, Sanchez, Eren, Kaan, Frankowski, Jakobs, Sallai, Berkan, Barış, Lemina ve Ahmed Kutucu.

Yedek kulübesinde ise şu isimler görev bekleyecek:

Jankat, Enes, Jelert, Köhn, Abdülkerim, Metehan, Arda, Yunus, Sara, Yusuf, Torreira ve Morata.

CİMBOM'UN YENİ RAKİPLERİ İSTANBUL'DA

Cagliari maçının ardından Galatasaray, Avusturya kampını noktalayarak İstanbul'a dönecek. Sarı-kırmızılı ekip, çalışmalarına kendi tesislerinde devam edecek ve RAMS Park'ta iki önemli hazırlık maçına daha çıkacak:

• 26 Temmuz Cumartesi günü Strasbourg

• 2 Ağustos Cumartesi günü Lazio

GALATASARAY'IN SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Galatasaray, 2025-2026 sezonuna hazırlanmak amacıyla Avusturya kampını sürdürüyor. Bu süreçte ciddi rakiplerle karşılaşarak performansını ölçme şansı bulan ekip, Cagliari karşısında da oyun düzeyini test edecek. Karşılaşmanın ardından İstanbul'a geçerek sezon öncesi son idmanlarını burada gerçekleştirecek.