Galatasaray Bodo Glimt maçı ne zaman? Galatasaray Bodo Glimt maçı deplasmanda mı, İstanbul'da mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi tamamlandı ve heyecanla beklenen eşleşmeler belli oldu. Galatasaray'ın hangi rakiple karşılaşacağı da netlik kazandı. Peki, Galatasaray Bodo Glimt mücadelesi ne zaman yapılacak? Bu karşılaşma İstanbul'da mı oynanacak yoksa deplasmanda mı olacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Lig aşaması karşılaşmaları için belirlenen takvim:

1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül – 1 Ekim 2025

3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

1. TORBA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu lig etabı kura çekimine 4. torbadan katıldı.

Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

2. TORBA

Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge

3. TORBA

Tottenham, PSV Eindhoven, Bodo Glimt, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya

4. TORBA

Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat

GALATASARAY BODO GLİMT MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nin fikstürü, maç tarihleri ve başlama saatleri 30 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak. Bu tarihten sonra Galatasaray'ın rakibiyle oynayacağı karşılaşmanın günü ve saati kesinleşecek.

GALATASARAY BODO GLİMT MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadelenin İstanbul'da mı yoksa deplasmanda mı oynanacağı da fikstürle birlikte UEFA tarafından duyurulacak. Ev sahibi–deplasman programı yine 30 Ağustos Cumartesi ilan edilecek.

KURA ÇEKİMİ MONAKO'DA GERÇEKLEŞTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı kura çekimi, Monako'da TSİ 19.00'da gerçekleştirildi. Geçen yıl olduğu gibi aynı prosedür uygulandı. Katılan 36 takım katsayı puanlarına göre dört torbaya ayrıldı ve her ekip için 8 rakip belirlendi.