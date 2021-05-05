Galatasaray başkan adayları isimleri kimler? 2021 Galatasaray başkan adayları kimdir, belli oldu mu?

2021 Galatasaray başkan adayları kimler futbol severler tarafından merak edildi. Galatasaray'da önümüzdeki günler yapılacak toplantıda yeni başkan seçilecek. Şuanda toplamda 4 başkan adayı bulunmaktadır. Peki Galatasaray başkan adayları kimler? Hangi isimler başkanlık için yarışacak?

Galatasaray'da başkan adayları kimler? GS'de başkanlık için 3 aday bulunmaktadır. Bu isimler Burak Elmas, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu 'dur. Peki, Galatasaray başkan adayları kimler? Burak Elmas kimdir, kaç yaşında, nereli? Metin Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuncer Hunca kimdir, kaç yaşında, nereli? Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI İSİMLERİ 2021

Galatasaray başkan adayları isimleri aşağıdaki gibidir:

- Burak Elmas

- Metin Öztürk

- Eşref Hamamcıoğlu

- Tuncer Hunca (Adaylıktan çekildiğini duyurdu)

TUNCER HUNCA ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ Mİ?

Galatasaray Kulübünde 22 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 29 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlığa aday olacağını açıklayan isimlerden Tuncer Hunca, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Tuncer Hunca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu lehine adaylıktan çekildiğini belirterek, Hamamcıoğlu ve ekibini destekleyeceğini bildirdi.

BURAK ELMAS KİMDİR?

İş Adamı Burak Elmas 1974 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Avusturya Lisesi mezunudur. Ardından University of Denver'da Finans ve Pazarlama eğitimi alan Burak Elmas Sezginler Holding A.Ş., Exel Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 3 dönem Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış 2017 yılında Galatasaray Başkanlığı adaylığı için ismi geçmiştir.

Özhan Canaydın döneminde futbol şube sorumlusu olarak görev alan Burak Elmas eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren' in damadıdır. Yelda Süren ile evliliğinden bir oğlu birde kızı vardır. Ünlü iş adamı Sezgin Elmas'ın oğlu olan Burak Elmas baba tarafından aslen Giresunlu'dur.

Metin Öztürk

METİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Geçtiğimiz sene Nisan ayında yeniden GSYİAD Başkanı seçilen, Dursun Özbek'in listesinde yer alıp seçimlerde Mustafa Cengiz'e kaybeden Metin Öztürk, Galatasaray'da Aralık ayında yapılacak seçimlerde başkan adayı olduğunu açıkladı.

Metin Öztürk, 1961 yılında İstanbul'da doğdu. Öztürk, 1985 yılında Sigortacı gazetesini çıkarmaya başladı. Öztürk daha sonra Güneş Reklamcılık olarak sigorta şirketlerinin basın danışmanlıklarını da alarak alanında bir ilki gerçekleştirdi. Sigorta sektörüne 15 yıldır Sigortacı gazetesi ile hizmet veren ve gazetesindeki araştırmacı imajıyla sigorta sektöründeki yerini güçlü bir hale getiren Metin Öztürk, Akademi Bilgisiyarı da satın alarak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?

Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı için adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu, 1954 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nin 1974 mezunları arasında yer alan Hamamcıoğlu, 1980 yılında Sorbonne Üniversitesi İşletme bölümünü tamamladı. Çalışma hayatına hizmet sektörüyle başlayan Hamamcıoğlu, 1981 ile 1992 arasında Tekfen Holding'e bağlı şirketlerde yöneticilik görevlerinde bulundu. 1991-2011 yılları arasında ise, Sodexo'da Kurucu Genel Müdür ve CEO olarak çalışmalar yaptı. 2012 yılından bu yana kendisine ait UP Danışmanlık ve Optimal Yiyecek & İçecek Çözümleri A.Ş. şirketleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Hamamcıoğlu, 1994-1998 yılları arasında Duygun Yarsuvat ve Anıl Büyükeroğlu'nun başkanlıklarında Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu'nda ve 2001-2002'de Mehmet Cansun'un başkanlık döneminde Muhasip Üye olarak görev yaptı. Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray Eğitim Vakfı (GEV) ve 2017-2019 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak da hizmet verdiği Galatasaray Yardımlaşma Vakfı'na (GSYV) Mütevelli Üye olarak destek ve katkı sunmaya devam ediyor. Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu 2018'de yapılan seçimden bu yana Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı görevini üstleniyordu. Fransızca ve İngilizce bilen Eşref Hamamcıoğlu evli ve bir çocuk babasıdır.