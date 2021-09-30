İstanbul'un önem arz eden projelerine bir yenisi daha eklendi. Galataport yapımı devam ediyor. Vatandaşlar ise Galataport hakkında bilgi almak için arayışa geçiyor. Kimi Galataport nerede araması yaparken, kimi Galataport nedir, içinde neler olacak aramasını gerçekleştiriyor. Peki, Galataport nerede, ne zaman açılıyor? Galataport İstanbul son durumu nedir, ne zaman bitiyor? Galataport açılışı ne zaman? Galataport nerede, ne zaman açılıyor? İşte detaylar haberimizde...

GALATAPORT AÇILIŞI NE ZAMAN, NEREDE?

Galataport İstanbul, Karaköy Rıhtımı'ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne kadar sahil şeridine hayat verecek olan dünya çapında bir proje.

İstanbul, tek başına benzersiz bir deneyim olan, Roma'dan Bizans'a ve oradan Osmanlı'ya kadar 3 büyük imparatorluğun başkenti olmuş zamansız bir şehir. Galataport İstanbul ise bu eşsiz coğrafyayı keşfetmek için gelenlere yepyeni bir keşif alanı daha sunacak.

İstanbul boğazının eski kenti çevrelediği bölgede yer alan ve büyüleyici tarihi yarımadanın bir uzantısı olan Galataport İstanbul, yaklaşık 200 yıldır eski depoların ve gümrük sınırlarının arkasına gizlenmiş olan bu sahil şeridini gün yüzüne çıkaracak. Galataport projesiyle birlikte bu sahil şeridi, şehri denize bağlayan halka açık bir kordon haline gelecek. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Binalar arasında yer alan küçük sokaklarla Boğaz'a doğru kolaylıkla geçiş yapılabilirken, kentin tarihi anıtları da orijinaline sadık kalınarak yenilenecek. Ayrıca bölgenin finansal önemini dikkate alarak yepyeni ofis alanları yaratılacak.

Kısacası Galataport İstanbul, modern bir bakış açısı ile İstanbul'un en güzel bölgelerinden birini şehre geri kazandıracak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI:

GALATAPORT NE ZAMAN AÇILIYOR?

"Galataport Projesi tamamlandığında hem kültür sanat hayatına hem turizmle çok büyük katkılar sunacak bir atılımdır. Sadece turizm sektörüne 5 milyar dolarlık ilave katkı sağlaması beklenen Galataport, 25 milyon ziyaretçi, 7 milyon turist ve 1.5 milyon gemi yolcusu potansiyeliyle dünya çapında bir projedir. Dünyanın tüm ünlü markaları bu mekanda yer almak için şimdiden arayış içindedir. İstanbul Modern ile İstanbul Resim ve Heykel müzeleri küresel düzeyde ilgi görmektedir. Nisan ayından itibaren Galataport'un faaliyete geçmesini bekliyoruz. Tarihi ve kültürel zenginliklerimizi ne kadar iyi korur ve geliştirsek millet olarak o kadar çok kazanırız."

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