Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ilk açıklama geldi
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Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ilk açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bünyesine geçirilen Galata Kulesi'nde 'restorasyon' adı altında çalışma başlatıldı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde duvarların tahrip edildiği görüldü. Vakıflar Genel Müdürlüğü de görüntüleri izlediklerini olayı araştırdıklarını söyledi.

12.08.2020 14:54 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bünyesine geçirilen, İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı yaşandı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde kulenin içindeki duvarların tahrip edildiği görüldü. Vakıflar Genel Müdürlüğü ise olayı araştırdıklarını belirtti.

Geçtiğimiz ay restorasyonu devam eden Galata Kulesi'nin dış bakımına, kuşların göçme vaktine kadar bir süre ara verildiği açıklanmış, kentin simgesinin yaklaşık 1 aydır ışıklarının yanmadığı görülmüştü.

"ACİLEN YIKIMI DURDURMAYA ÇAĞIRIYORUM"

Galata Kulesi'ndeki çalışmadan görüntü paylaşan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, belediye birimlerinin olay yerine gittiğini duyurdu. Polat'ın paylaştığı video görüntüsünde kule içerisindeki duvarların kontrolsüz şekilde kırıldığı görüldü.

Mahir Polat sosyal medya hesabından görüntülerini paylaştığı video ile tepkisini, "İstanbul'un en önemli tarihi eserlerinden Galata Kulesi içerisinde yapılan akıl almaz uygulamaları acilen yetkili kurumların dikkatine sunuyorum. Suç niteliğinde uygulamaların derhal durdurulması ve tespiti için İBB Kültür Varlıkları Dairesi birimleri olay yerine nakledilmiştir" şeklinde dile getirirken, bir sonraki paylaşımında "Galata Kulesi'nde görülen yıkımı için tutanak tutmak üzere olay yerine giden iBB KUDEB teknik personelimiz alana alınmıyor. Restorasyonu yürüten ve denetlemesi gereken yetkili kurumları acilen yıkımı durdurmaya ve ekibimizin tespitini engellememeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPMADI

Haber Global'in Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ulaşarak, restorasyon çalışmalarına ilişkin yanıt arayışı, olayın aslını yetkili ağızlardan duyma çabasına karşılık alınamadı. Yetkili isimler yalnızca, sosyal medyadaki görüntülerden haberlerinin olduğunu, görevli arkadaşlarının konuyu araştırdıklarını aktardı.

GEÇTİĞİMİZ AY DIŞ BAKIMLARINA "GÖÇMEN KUŞLAR" SEBEBİYLE ARA VERİLDİĞİ DUYURULMUŞTU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Galata Kulesi'nde yürütülen müzeleştirme çalışması sırasında ebabil kuşlarına duyarsız kalamazdık. Kulenin dış bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz. Ayrıca müzede Galata'nın kuşları için özel bir bölüm de olacak. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum." açıklamasında bulunmuştu.

ONGUN'DAN SUÇ DUYURUSU AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, "Galata Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon görünümlü faaliyetlerden yansıyan bu görüntüler içimizi yaktı. İBB olarak sıralı tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." dedi.

GALATA KULESİ

Galata Kulesi, İstanbul'un Galata semtinde bulunuyor. 528 yılında inşa edilen yapı, şehrin önemli sembolleri arasında. İstanbul Boğazı ve Haliç, kuleden panoramik olarak izlenebilmektedir. UNESCO, 2013'te kuleyi Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil etmişti.

Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ilk açıklama geldi
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