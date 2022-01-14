Galactic Civilizations 3 sistem gereksinimleri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galactic Civilizations 3 sistem gereksinimleri

Galactic Civilizations 3 sistem gereksinimleri
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği strateji oyunu Galactic Civilizations 3 sistem gereksinimleri neler? Galactic Civilizations 3 kaç GB? Detaylar haberimizde…

Bir gün insanlar uyandıklarında galakside yalnız olmadıklarını öğrenseydi ne olurdu? İnsanlar uzaya açılarak kendi tarihlerine ve gayelerine sahip olup adlarını duyurmak isteyen diğer uzaylı uygarlıklarını keşfediyor. İnsan, Drengin, Altarian ve çok daha fazlası arasından kendi ırkını seç ve bugüne kadarki en büyük 4X strateji oyunlarından birinde uygarlığına altın çağını yaşat!

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10/ 8.x/ 7
  • İşlemci: 1.8 GHz Intel Core 2 Duo/ AMD K10 Dual-Core
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: 512 MB DirectX 10.1 Video Card (AMD Radeon HD5x00 Series/ Nvidia GeForce 500 Series/ Intel HD 4000 or later)
  • DirectX: Sürüm 10
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 12 GB kullanılabilir alan
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10/ 8.x/ 7
  • İşlemci: 2.3 GHz Intel Core i5 Processor or Equivalent
  • Bellek: 6 GB RAM
  • Ekran Kartı: 1 GB DirectX 10.1 Video Card
  • DirectX: Sürüm 10
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Galactic Civilizations 3'ü oynayabilmek için 12 GB depolama alanı gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title