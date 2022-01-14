Galactic Civilizations 3 sistem gereksinimleri
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği strateji oyunu Galactic Civilizations 3 sistem gereksinimleri neler? Galactic Civilizations 3 kaç GB? Detaylar haberimizde…
Bir gün insanlar uyandıklarında galakside yalnız olmadıklarını öğrenseydi ne olurdu? İnsanlar uzaya açılarak kendi tarihlerine ve gayelerine sahip olup adlarını duyurmak isteyen diğer uzaylı uygarlıklarını keşfediyor. İnsan, Drengin, Altarian ve çok daha fazlası arasından kendi ırkını seç ve bugüne kadarki en büyük 4X strateji oyunlarından birinde uygarlığına altın çağını yaşat!
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10/ 8.x/ 7
- İşlemci: 1.8 GHz Intel Core 2 Duo/ AMD K10 Dual-Core
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: 512 MB DirectX 10.1 Video Card (AMD Radeon HD5x00 Series/ Nvidia GeForce 500 Series/ Intel HD 4000 or later)
- DirectX: Sürüm 10
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 12 GB kullanılabilir alan
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- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10/ 8.x/ 7
- İşlemci: 2.3 GHz Intel Core i5 Processor or Equivalent
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: 1 GB DirectX 10.1 Video Card
- DirectX: Sürüm 10
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
Galactic Civilizations 3'ü oynayabilmek için 12 GB depolama alanı gerekmektedir.
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