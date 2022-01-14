Galactic Civilizations 3 sistem gereksinimleri

Bir gün insanlar uyandıklarında galakside yalnız olmadıklarını öğrenseydi ne olurdu? İnsanlar uzaya açılarak kendi tarihlerine ve gayelerine sahip olup adlarını duyurmak isteyen diğer uzaylı uygarlıklarını keşfediyor. İnsan, Drengin, Altarian ve çok daha fazlası arasından kendi ırkını seç ve bugüne kadarki en büyük 4X strateji oyunlarından birinde uygarlığına altın çağını yaşat!

Galactic Civilizations 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10/ 8.x/ 7

İşlemci: 1.8 GHz Intel Core 2 Duo/ AMD K10 Dual-Core

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 512 MB DirectX 10.1 Video Card (AMD Radeon HD5x00 Series/ Nvidia GeForce 500 Series/ Intel HD 4000 or later)

DirectX: Sürüm 10

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Galactic Civilizations 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10/ 8.x/ 7

İşlemci: 2.3 GHz Intel Core i5 Processor or Equivalent

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: 1 GB DirectX 10.1 Video Card

DirectX: Sürüm 10

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Galactic Civilizations 3 kaç GB?

Galactic Civilizations 3'ü oynayabilmek için 12 GB depolama alanı gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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