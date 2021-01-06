Gain Mirgün Cabas kimdir? Mirgün Cabas kaç yaşında, nereli, hangi gazetelerde çalıştı?

Türk gazeteci, sunucu olan Mirgün Cabas Türkiye'nin önemli gazetelerinde çalışmış önemli televizyondu arasında yer almaktadır. Gain Mirgün Cabas kimdir? Mirgün Cabas kaç yaşında, nereli, hangi gazetelerde çalıştı? Mirgün Cabas evlilikleri!

Aldığı eğitimleri ve başarıları ile adından söz ettiren başarılı isim Gain Mirgün Cabaskimdir? Mirgün Cabas kaç yaşında, nereli, hangi gazetelerde çalıştı?

GAİN MİRGÜN CABAS KİMDİR?

Mirgün Cabas, 1971 yılında İzmir'de doğmuştur. Cabas, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmuştur. Mirgün Cabas daha sonra 2011 yılında Doğuş Yayın Grubu'nun yayını olan GQ dergisinin Genel Yayın Yönetmeni oldu. Doğuş Yayın Grubu'nda 15 senedir çalışan Mirgün Cabas 4 Temmuz 2013 tarihinde istifa etti. Mirgün Cabas, Doğuş grubundaki 15 yılında editörlükten haber müdürlüğüne, haber koordinatörlüğünden sunuc çalıştı. NTV haber kanalında Hakkı Devrim ile sunduğu "Günlerin Getirdiği", Ruşen Çakır ile sunduğu "Yazı İşleri", Banu Güven ile sunduğu "24 Saat" ve kendisinin hazırlayıp sunduğu "Mirgün Cabas İle Her Şey" programını ekranlara getirdi.Şubat, 2013'ten itibaren Milliyet Gazetesinde 'Her Şey' başlığıyla köşe yazarlığı yaptı. 29 Aralık 2013 tarihinde Milliyet gazetesinden ayrıldı.

MİRGÜN CABAS EVLİLİKLERİ

1.Evliliği: Mirgün Cabas, Radikal yazarı Evrim Sümer ile olan birlikteliğinden Leyla (d.2010) adında bir kızı var.

2.Evliliği: 31 Mayıs 2013 tarihinde oyuncu Tuba Ünsal ile Almanya'nın Berlin şehrinde evlendi. Civan Mert Cabas (d.24 Kasım2013) adında Los Angelas'ta doğurduğu bir oğlu var.