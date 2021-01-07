GAİN Medya nedir, nasıl kullanılır? Gain ücretsiz mi? Gain program ve dizileri neler?
Türkiye'nin yeni mobil uygulaması ve internet platformu Gain, sanatsal içerikleri ile Türkiye'de en dikkat çeken yapımları bir araya getiriyor. Peki, Gain nedir? Gain Medya ücretli mi, bedava mı? Peki GAİN Medya nasıl indirilir? Gain nedir, nasıl izlenir? İşte GAİN program ve dizileri | GAİN Medya sahibi kimdir?
GAİN, kısa, yaratıcı ve eğlenceli içeriklere sahip yeni nesil medya uygulaması. Güncel içerikler, diziler, belgeseller, spor programları daha fazlası ile kişiye özel ana akış sunan platform, canlı yayınlardan oluşan GAİN yerli-yabancı geniş bir yayın akışına da sahip. Yeni nesil içerik platformu GAİN TV, Google Play'den ücretsiz indirilebilir!
GAİN MEDYA İNDİR!
GAİN, kullanıcılara özel yayın akışı sunan, yenilikçi, eğitici, eğlendirici kısa videolar içeren yeni nesil bir içerik platformu. Diziler, kısa filmler, belgesel serileri, spor, müzik, eğlence programlarının yanı sıra günlük haber ve canlı yayınlarla dopdolu bir platform olan GAİN'de yayın akışını size göre belirliyor. Beğendiğiniz içeriklere göre akış sunmakla kalmıyor, günlük rutinlerinize (işe gidip gelme, yemek, mola diğer) harcadığınız zamanı da ölçerek ona uygun alternatif içerikler sağlıyor. Böylelikle günün her anında harcadığınız zamana ve içerik tercihinize uygun bir akışla karşılaşıyorsunuz.Kendi içerik listesinizi hazırlama ve tekrar tekrar izleme şansına da sahipsiniz.
GAİN ORİJİNAL İÇERİKLERİ: DİZİ, FİLM VE PROGRAMLARI
10 Bin Adım
Open Mic Rap Yarışması
Gain Sahne
Elektromonolog
Bir MFÖ Belgeseli – Ele Güne Karşı
İlber Ortaylı ile Şeylerin Tarihi
İlber Ortaylı ile Kışkırtıcı Sorular
Sokopop Hayat Dudaklarda Mey
Şokopop Skandallar & Co
Şokopop Profiller
Ahmet Mümtaz Taylan ile İstanbul Hesabı
Teker Teker Sor Vedat Milor
Şarkı Hikayeleri
İlham Aldığım İdoller
Metot
Senkron
Terapist
Oyunlar Holding
Überkiloz – Duraktan Durağa
Ex Aşkım
Türkiye'de Kadın Olmak
İstanbul Apartmanları
GAİN MEDYA WEBSİTESİ - MASAÜSTÜ
APPSTORE - GAİN MEDYA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PLAY STORE - GAİN MEDYA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GAİN TV KİMİN, SAHİBİ KİM?
Son günlerin dikkat çeken dijital yayın platformu Gain'in kurucusu ise Gözde Akpınar'dır. Platformda yer alan yapımların tanıtımları da izleyici karşısına çıkmaya başladı.
GAİN NE ZAMAN YAYINA BAŞLIYOR?
Yeni nesil içerik platformu, yapay zeka tabanlı algoritması ve güncel içerik çeşitleri ile seyircinin beğenisini toplamayı hedefliyor. Gain, 30 Aralık günü ise yayın hayatına başladı. Şu an sadece iOS ve Android için uygulama geliştirilmiş durumda.