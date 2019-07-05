Gabriel'e en sert cevap: "Ayrılın"

BOUFFIER, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, AP seçimlerini Avrupa Halk Partisinin (EPP) kazandığına, sosyalistlerin kaybettiğine dikkati çekerek "Sosyalistlerin tavrı ve her şeyden önce SPD'den gelen açıklamalar, ülkenin çıkarına olmayan kafa karıştırıcı, çelişkili ve ciddiyetsiz" dedi. SPD ve sosyalistlerin, muhafazakarların liste başı adayı Manfred Weber'e de destek vermediklerini anımsatan Bouffier, SPD'lileri 'timsah gözyaşı dökmekle' itham etti.

MERKEL'İ ZORLADILAR

Uzun zaman sonra bir Alman'ın tekrar Avrupa'nın en önemli kurumunun başına geçme imkanı bulunduğunu belirten Bouffier, şöyle konuştu: "Tüm Avrupa Birliği üye ülkeleri buna onay verdi. Sadece SPD kendisini hakarete uğramış kabul etti ve Başbakan Angela Merkel'i çekimser oy kullanmaya zorladı. Şimdi SPD içinden bazıları Sigmar Gabriel'in koalisyondan çıkma çağrısına katılıyorsa sadece şunu söyleyebilirim, o zaman ayrılın. Biz de o zaman SPD'nin Almanya'nın 50 yıl sonra AB Komisyon Başkanlığını yürütecek olmasından dolayı koalisyondan ayrıldığını kayda geçeriz. Bu da çok absürt olur."

SPD TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in AB Komisyon Başkanlığına aday gösterilmesinin ardından Almanya'da koalisyon ortakları arasında tansiyon yükselmişti. Koalisyon hükümetinin ortağı olan SPD'den von der Leyen ismine tepkilerin yükselmesinin ardından CDU da SPD'ye eleştiriler yöneltmişti. SPD'nin eski genel başkanı Sigmar Gabriel, Ursula von der Leyen'in AB Komisyonu başkanlığına aday gösterilmesinin koalisyondan ayrılma gerekçesi olabileceğini söylemişti. Almanya'nın da ilk kadın Savunma Bakanı olan von der Leyen, görevini 2013'ten bu yana yürütüyor. Von der Leyen, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi CDU'nun üyesi. CDU ise AP'deki birinci siyasi grup olan EPP bünyesinde yer alıyor.