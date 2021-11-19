G7 ülkeleri arasında Kovid-19'a karşı çift doz aşılama sıralaması değişti

Japonya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çift doz aşılamada G7 ülkeleri arasında en yüksek orana eriştiği bildirildi.

125 milyonu aşkın nüfuslu Japonya'da hükümet ülke geneli Kovid-19 aşılama kampanyası verilerini güncelledi.

Buna göre şimdiye kadar nüfusun yüzde 75,7'sine denk gelen 95,9 milyon kişi virüse karşı çift doz aşılandı.

Kyodo ajansı, yakaladığı bu çift doz aşılama oranı ile Japonya'nın, G7 ülkeleri arasında yüzde 75,5 orana sahip Kanada'yı geçerek birinci sıraya yerleştiğini aktardı.

Oxford Üniversitesinin "Our World in Data" projesine göre Japonya ve Kanada sonrası aşılama kampanyasında yüzde 72,7 oranla İtalya 3. sırada yer alıyor.

Japonya'da aşı kampanyasının başladığı Şubat 2021'den bu yana ülke geneli uygulanan doz sayısının yaklaşık 195,3 milyona çıktığı bildirildi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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