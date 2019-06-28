G20 nedir? G20 ülkeleri hangileri? 2019 G20 zirvesi nerede yapılıyor?

G20 liderler zirvesi nedeniyle üye ülkelerin liderleri, ev sahibi Japonya'nın Osaka kentinde buluştular. G20 zirve öncesi liderler hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesinde başta ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile sohbet etti. Peki G20 nedir, üye ülkeler nelerdir? G20 amacı nedir? G20 hakkında merak edilenler detayları ile haberimizde.

G20 NEDİR?

20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşuyor. Daha çok İngilizce Group of 20 (20 Grubu) kavramının kısaltması olan G20 adıyla bilinir.

Bretton Woods kurumsal anlayışı bağlamında, 1999 yılındaki Köln Zirvesi'nde, sistem açısından önemli ülkelerle yeni bir danışma grubunun oluşturulmasına karar verilmiş ve G-8 Maliye Bakanlarının 25 Eylül 1999'daki Washington Toplantısı'nda, küresel sistem için önemli ülkelerden olusan 20'ler Grubu (G-20) resmen ilan edilmiştir.

G-20 ilk başta çeşitli bakanlıklar düzeyinde toplantı düzenlemiştir. Kasım 2008 tarihinden itibaren aynı G-8'de olduğu gibi yılın belirli zamanlarında Devlet Başkanlığı düzeyinde toplanmaya başlamıştır.

G20'ye üye 19 ülkenin hepsinin millî geliri dünyada ilk 31'de yer alıyor. İspanya, İsviçre, Norveç, İran, Tayvan ve Venezuela ekonomik olarak bazı üyelerden daha büyük olmalarına rağmen G20'de bulunmuyor. Birçok Avrupa Birliği ülkesi de, G20'de bağımsız olarak değil sadece AB Komisyonu olarak temsil ediliyor.

G20 ÜLKELERİ HANGİLERİDİR?

G20 ülkelerini Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor.

G20 AMACI NEDİR?

G20 ülkeleri dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluştururken, dünya ticaretinin yüzde 80'ini gerçekleştiriyor. G20 ülkelerinin nüfusu ise dünya nüfusunun üçte ikisine denk geliyor.

G20 toplantılarında, uluslararası finansal istikrarın arttırılmasına ilişkin görüşme ve çalışmalar yapılıyor.

G20 KARARLARI NASIL ALINIYOR?

Zirveler üye ülkelerin yanı sıra uluslararası örgütlerin ve iş dünyası temsilcilerinin de yer aldığı toplantılardır. Zirveler önemli hazırlık süreçlerinin ardından gerçekleşmektedir. Liderlerin özel temsilcileri olan ve "sherpa" olarak adlandırılan görevliler ülkelerin ekonomi bakanları ile de zaman zaman bir araya gelerek hazırlık sürecini yürütürler.

Karar alma sürecinde yazılı bir kural söz konusu değildir, konjonktürel değişiklikler göz önünde bulundurularak karar alma sürecine yön verilir.

Zirvelerin bitiminin ardından alınan kararların yer aldığı bir metin yayımlanır.

G20 2019 NEREDE ?

2019 G20 Zirvesi Japonya'nın Tokyo şehrinde yapılacaktır.