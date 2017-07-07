G20 Karşıtları 20 Porche'yi Ateşe Verdi

G20 zirvesi kapsamında dünyanın en zengin 20 ülkesinden liderlerin bir araya geleceği Hamburg'da, lüks Porsche arabaların sergilendiği Eidelstedt'deki merkezde yangın çıktı. Yetkililer gece yarısı çıkan yangının muhtemelen G20'ye karşı Hamburg'da buluşan küreselleşme karşıtı gruplar tarafından başlatıldığını söyledi.

Kundaklama sonucu 12 lüks spor araba yandı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için gece boyu çalıştığı belirtildi.

20 BİN POLİS ÇALIŞACAK

Bugün başlayacak G20 zirvesi boyunca 100 bini aşkın göstericinin Hamburg'da bir araya gelmesi bekleniyor. Yetkililer kentin birçok bölgesinde gösterileri yasaklarken zirve boyunca yaklaşık 20 bin polis görev yapacak.

Hamburg'a dünya liderleri yavaş yavaş gitmeye başlarken, bugün başlayacak zirve sebebiyle büyük bir gerginliğin hakim olduğu kentte olağanüstü önlemler alınıyor.

G20 zirvesi boyunca 100 bin kadar göstericinin protestolara katılması bekleniyor.

ZOMBİ EYLEMİ YAPTILAR

Dün başlayan eylemlerde Hamburg sokaklarında toplanan yüzlerce eylemci, şehir merkezinde zombi mizanseni düzenleyerek G20'yi ve kapitalizmi protesto etti.

Almanya'da kendilerine '1000 Gestalten' (1000 Suret) diyen topluluğun düzenlediği performansta, kendilerini ve kıyafetlerini griye boyayan protestocular, önce oldukları yerde hareketsiz durdu ya da zombiler gibi sallanarak ve ayak sürüyerek ilerledi. Daha sonra bu cansızlığı ve sessizliği bozan ilk eylemcinin gri 'zombi' kılığını üzerinde atmasıyla, altındaki renkli kıyafetler ortaya çıktı.

Polis araçları ve tazyikli su taşıma araçları hazır bekletiliyor. Gözaltı merkezlerinde ise 400 kişi için yer bulunduğu kaydedildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre güvenlik yetkilileri, "8 bin aşırılıkçının ev yapımı silahlarla kenti hedef aldığını" söylüyor.

Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Martin Meyer, "Geçtiğimiz günlerde polise karşı kullanılması için hazırlanan el yapımı silahlar, yanıcı sıvıyla doldurulmuş, sapan, bilye ve yangın söndürücüler ele geçirdik" demişti.