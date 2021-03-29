Futbolist PUBG Mobile ekibi: "Hedefimiz dünya şampiyonluğu"
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Futbolist PUBG Mobile ekibi: "Hedefimiz dünya şampiyonluğu"

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Futbolist PUBG Mobile ekibi: 'Hedefimiz dünya şampiyonluğu'

Futbolist PUBG Mobile ekibi Red Bull M.E.O PUBG MOBİLE Dünya Finali öncesi açıklamalarda bulundu.

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Red Bull M.E.O PUBG MOBİLE Dünya Finali için geri sayımın sonlarına gelinirken, finalistlerden biri olan ve dünyanın dört bir yanından takımlar ile mücadele edecek Futbolist PUBG Mobile ekibi özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye'yi böyle büyük çaplı turnuvalarda temsil etmenin çok özel bir his olduğunu belirten takım, Red Bull M.E.O'nun hem profesyonel takımların hem de hedefleri olan oyuncular için bir fırsat olduğunu söylerken, turnuva hedeflerini "Turnuva için çok heyecanlıyız ve kazanmak istiyoruz. Açıkçası şansımızın yüksek olduğuna da inanıyoruz." sözleri ile dile getirdi.

Rakiplerinizi analiz ettiniz mi? sorusuna "Rakiplerimizin tabii ki de analiz ettik ve kafamızda az çok oyun planımızı hazırladık. Uçağa bindiğimizde yanımızdaki her takım ve oyuncuya hazırlıklı olacağız." şeklinde cevap veren Futbolist PUBG Mobile ekibi, en büyük farklarının çok çalışmaları olduğunu düşündüklerini belirtti.

Futbolist takımı röportajın sonunda hedeflerini "Kısa ve öz; Dünya Şampiyonluğu!" sözleri ile açıkladı.

Red Bull M.E.O PUBG MOBİLE Dünya Finali'nde ülkemizden Futbolist ve Blaze Esports mücadele ederken, Rusya, Litvanya, Yunanistan, Birleşik Krallık, Azerbaycan, İtalya ve daha birçok ülkeden toplamda 16 finalist şampiyonluğa ulaşmak için yarışacak.

Kaynak: Playerbros

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