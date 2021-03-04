Funda Sadıkahmet kimdir? Avukat Funda Sadıkahmet kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme isimli programdan tanıdığımız Avukat Funda Sadıkahmet ile ilgili insanlar Funda Sadıkahmet Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? gibi soruları aratmaya başladılar. Peki, Funda Sadıkahmet kimdir? Avukat Funda Sadıkahmet kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Funda Sadıkahmet, Batı Trakya Türklerinin hak mücadelesinde bir simge haline gelmiş olan Dr. Sadık Ahmet'in kızıdır. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme isimli programdan tanıdığımız Avukat Funda Sadıkahmet ile ilgili insanlar Funda Sadıkahmet Kimdir? Kaç Yaşında? Nereli? gibi soruları aratmaya başladılar. Peki, Funda Sadıkahmet kimdir? Avukat Funda Sadıkahmet kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde…

AVUKAT FUNDA SADIKAHMET KİMDİR?

Funda Sadıkahmet, Avukattır. Avukat Funda Sadıkahmet Alp, 1983 yılında Gümilcine'de dünyaya gelmiştir. Funda SadıkAhmet, şu anda 38 yaşındadır. Funda Sadıkahmet, 2010 yılında Konya'da bulunan Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Sadıkahmet Hukuk ve Danışmanlık şirketini kurarak, gündemde olan birçok sansasyonel davanın avukatlığını üstlenmiştir. Televizyonlarda sıkça gördüğümüz Avukat Funda Sadıkahmet, hukuki danışman ve avukat olarak mesleki yaşamını sürdürmektedir. Ayrıca Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında uzman olarak yer almaktadır.

Funda Sadıkahmet aynı zamanda Batı Trakya Türklerinin hak mücadelesinde bir simge haline gelmiş olan Dr. Sadık Ahmet'in kızıdır. 1995 yılında Gümilcine'de geçirdikleri elim bir trafik kazasında Dr. Sadık Ahmet hayatını kaybederken, Sadık Ahmet'in eşi Işık Sadıkahmet, kızı Funda Sadıkahmet ve oğlu Levent Ahmet kazadan yaralı olarak kurtulmuşlardır. Bu olay sonrası Funda Sadıkahmet ve ailesi Türkiye'ye gelmişlerdir. Funda Sadıkahmet, 2010 yılında Sadıkahmet Hukuk ve Danışmanlık şirketini kurmuş ve halen bu şirketin başında yer almaktadır. Şu anda Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme adlı programda Funda Sadıkahmet, Aytül Çorapçıoğlu ve Orhan Kemiksiz ile birlikte uzman olarak yer almaktadır.