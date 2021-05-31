Funda Eryiğit kimdir? Funda Eryiğit kaç yaşında, nereli? Funda Eryiğit biyografisi!

Kadir Has Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne ve mezun oldu. Sonrasında ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitiren Funda Eryiğit kimdir? Funda Eryiğit kaç yaşında, nereli? Funda Eryiğit mesleği nedir? Funda Eryiğit hayatı ve biyografisi nedir?

Kadir Has Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne ve mezun oldu. Sonrasında ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitiren Funda Eryiğit kimdir? Funda Eryiğit kaç yaşında, nereli? Funda Eryiğit mesleği nedir? Funda Eryiğit hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde..

FUNDA ERYİĞİT KİMDİR?

Funda Eryiğit, 1 Mart 1984 tarihinde Hollanda'nın Zwolle şehrinde dünyaya geldi. Aslen Samsun Bafralı olan oyuncunun babası işçi olarak Hollanda'ya gitmiştir. 4 yaşına kadar Babaannesiyle büyüyen Funda Eryiğit'in anne ve babası emekli olduktan sonra İstanbul'a dönüş yapmış ve aile bir arada yaşamaya başlamıştır.

Kadir Has Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne ve mezun oldu. Sonrasında ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir.

Üniversite eğitimine devam ederken çocuk tiyatrosu ile ilgilenen Funda Eryiğit, 2002 – 2003 sezonunda ilk profesyonel deneyimini Orman Postacısı adlı oyun ile yaşadı. Aynı yıl Bir Kümes Müzikali ve Senin Elin Nerdeydi? oyunlarında da yer aldı.

İlk televizyon deneyimini 2008 – 2009 yılları arasında yayınlanan Canım Ailem dizisinde canlandırdığı Seyhan karakteri ile yaşadı. Dizide, Uğur Yücel, Ozan Güven, Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola ve İlker Aksum ile birlikte yer alıyordu.

Funda Eryiğit, 2014 yılında yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Bergüzar Gökçe Korel ve Çetin Tekindor'un olduğu Karadayı adlı dizide Mahir'in sevgilisi Belgin'i canlandırdı.

2016 yılında yönetmenliğini Taylan Biraderler'lerin paylaştığı, başrollerinde Meryem Uzerli ve Murat Yıldırım'ın oynadığı "Gecenin Kraliçesi" adlı dizide Esra karakterini canlandırdı.

2018 yılında yayın hayatına başlayan Can Kırıkları isimli dizide, Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Alican Yücesoy ve Özgür Çevik ile başrolü paylaştı ancak dizi düşük reytingleri nedeniyle 4. bölümde final yaptı.

1 Ocak 2021'de Fox TV'de yayın hayatına başlayan Son Yaz dizisinde hâlen Avukat Canan Kara karakterini canlandırmaktadır.

TİYATRO OYUNLARI

2012 – 2013 – Sessizlik : Moira Buffini, İstanbul Devlet Tiyatrosu

2002 – 2003 – Orman Postacısı, Tiyatro Alkış

2003 – 2004 – Bir Kümes Müzikali, Tiyatro Alkış

2003 – 2004 – Senin Elin Nerdeydi?, Tiyatro Alkış

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2021- Son Yaz

2018 – Can Kırıkları

2016 – Gecenin Kraliçesi (Esra) (TV Dizisi)

2015 – 2016 – Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (TV Dizisi)

2015 – Yok Artık (Filiz) (Sinema Filmi)

2015 – Undercover (Tümay) (TV Filmi)

2015 – Tereddut (Clair-Obscur) (Şehnaz) (Sinema Filmi)

2015 – Eksik (Melek) (Sinema Filmi)

2014 – Limonata (Nihal) (Sinema Filmi)

2014 – Karadayı 3. Sezon (Belgin) (TV Dizisi)

2013 – Eski Hikaye (Türkan) (TV Dizisi)

2012 – Uçurum (Pınar) (TV Dizisi)

2011 – İstanbul'un Altınları (Ayşegül Altın Açık) (TV Dizisi)

2009 – Ev (Sinema Filmi)

2008 – İş Arıyoruz (Aslı) (Sinema Filmi)

2008 – 2009 – Canım Ailem (Seyhan) (TV Dizisi)

ÖDÜLLERİ

2013 – 1. Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri – Mediha Gökçer Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü – Sessizlik

2013 – 3. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri, Müzikal ya da Komedi Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu – Sessizlik

2013 – 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödüllerinde müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülü (Sessizlik adlı oyun)