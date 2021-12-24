Fulya Öztürk kimdir, kaç yaşında? Fulya ile Umudun Olsun Fulya nereli, evli mi? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Fulya Öztürk'ün çalışma hayatı dikkat çekerken, yer aldığı program sonrası özel hayatı da merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, Fulya Öztürk kimdir?

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?

5 Ocak 1989 tarihinde Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldi. Adana Gündoğdu Koleji'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünde tamamladı. 2007 yılında Doğan Medya Holding'in 'Staj On Air' programıyla Star TV iç yapımlarda staj yaptı.

Profesyonel iş hayatına 2008 yılında CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda başladı. Başkent İletişim Akademileri'nde Diksiyon ve Drama eğitimi aldı.

2010 yılında CNN TÜRK Haber Merkezi'nde göreve başladı. 3 yıl Kurgu Editörlüğü yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı.

2013 yılında Saha Muhabirliği'ne başladı.

Muhabirliğe başladığı ilk aylarda ses getiren haberler e imza attı. "Kobani'den kaçan Suriyeli Besma'nın hikayesi" ve "Üniversite hastanelerinde hasta yakınlarından istenen medikal malzeme" haberi, "Türkiye'de Romatolog yok", "Bir doktorun 36 saat nöbet çilesi" ve Avrupa'ya kaçmak için İzmir'e gelen Suriyelilerin kaçak yollarla nasıl göç ettiklerini anlattığı "Sığınamayanlar Belgeseli" çok ses getirdi. Öztürk birçok üniversite ve dernekten ödüller aldı. "Yılın Muhabiri" ve "En İyi Özel Haber" dalında onlarca ödüle layık görüldü. TEDx'te konuşmacı oldu. Suriye'de, Afrika'da, Arakan'da ve gittiği afet bölgelerinde yaptığı haberler farkındalık yarattı. Birçok insanın sesi oldu. Yaptığı haberler sayesinde birçok insana yardım ulaştırdı. Sokakta yaptığı çok sayıda röportajı sosyal medyada gündem oldu. Dünyanın birçok ülkesini gören Öztürk, Türkiye ve memleketi Adana aşığı.

''Dünyaya yine gelsem yine 'Muhabir' olmak isterdim" diyen Öztürk, işine tutkuyla bağlı. Gittiği coğrafyalarda muhabir ve bir STK ruhuyla çalışan Fulya Öztürk'ün önceliği kamu yararı. En önemlisi insanların sesi olmak.

Öztürk Saha Muhabirliği'nin yanında, CNN TÜRK Haber Merkezi'nin İstihbarat Şef Yardımcısı görevini de üstleniyor.

İnsana dair her şeyin içinde olmayı çok seven Öztürk, ilkokul yıllarından üniversite yıllarına kadar Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Adana'da konserlere çıktı. Öztürk için müzik hayatının bir parçası... İlerde bir vakıf kurup, yardıma muhtaç insanlara destek olmak istiyor.

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