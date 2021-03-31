Fulin çikolata oldu

Şarkıcı Fulin'den konuşulacak paylaşım geldi. İşte detaylar...
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Fulin, yüzüne çikolata maskesi yaptı.
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Vücuduna da çikolatayla kalp yapan şarkıcı, o anları Instagram'dan paylaştı.
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Yüzündeki çikolataları yiyen Fulin, "Kaç kez beni, 'pazar günü evde tek bırakma anne' dedim. Kendimi kreşte terk edilmiş gibi hissediyorum" diye yazdı.
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Şarkıcıya takipçileri, "Bu kız bebek" ve "Çok tatlı olmuş, cici bebek" gibi mesajlar gönderdi.
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Video ve fotoğraflar, kısa sürede sosyal medyanın da gündemi oldu.
Kaynak: Snob Magazin