Fulin çikolata oldu

Şarkıcı Fulin'den konuşulacak paylaşım geldi. İşte detaylar...

1/5 Fulin

Fulin, yüzüne çikolata maskesi yaptı.

2/5 Fulin

Vücuduna da çikolatayla kalp yapan şarkıcı, o anları Instagram'dan paylaştı.

3/5 Fulin

Yüzündeki çikolataları yiyen Fulin, "Kaç kez beni, 'pazar günü evde tek bırakma anne' dedim. Kendimi kreşte terk edilmiş gibi hissediyorum" diye yazdı.

4/5 Fulin

Şarkıcıya takipçileri, "Bu kız bebek" ve "Çok tatlı olmuş, cici bebek" gibi mesajlar gönderdi.

5/5 Fulin

Video ve fotoğraflar, kısa sürede sosyal medyanın da gündemi oldu.

Kaynak: Snob Magazin