Fulin çikolata oldu
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Fulin çikolata oldu

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Fulin çikolata oldu

Şarkıcı Fulin'den konuşulacak paylaşım geldi. İşte detaylar...

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Fulin, yüzüne çikolata maskesi yaptı.

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Vücuduna da çikolatayla kalp yapan şarkıcı, o anları Instagram'dan paylaştı.

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Yüzündeki çikolataları yiyen Fulin, "Kaç kez beni, 'pazar günü evde tek bırakma anne' dedim. Kendimi kreşte terk edilmiş gibi hissediyorum" diye yazdı.

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Şarkıcıya takipçileri, "Bu kız bebek" ve "Çok tatlı olmuş, cici bebek" gibi mesajlar gönderdi.

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Video ve fotoğraflar, kısa sürede sosyal medyanın da gündemi oldu.

Kaynak: Snob Magazin

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