Fulden Uras kimdir? Fulden Uras kaç yaşında? Fulden Uras filmleri ve albümleri! Uzun zamandır göğüs kanseri tedavisi gören Fulden Uras, dün apar topar ameliyata alındı. Yaşanan gelişme sonrası Fulden Uras kimdir ve Fulden Uras kaç yaşında gibi soruların yanıtları merak edildi.

Uzun süredir kanserle mücadele eden şarkıcı Fulden Uras, dün apar topar ameliyata alındı. Peki, Fulden Uras kimdir? Fulden Uras kaç yaşında? İşte, Fulden Uras filmleri ve albümleri! FULDEN URAS KİMDİR? Doğum tarihi: 6 Haziran 1968 Kaç yaşında: 51yaşında Nereli: İstanbul 1986'da Ah Bu Kadınlar (Cavit Yörüklü)'ın başrolünde ilk kez kamera karşısına geçti. Sezer İnanoğlu ve Vatan Şaşmaz ile uzun süreli birliktelikler yaşadı. 1991'de "assolist" olarak sahneye çıktı ve 1995'te ilk albümü Belliydi Zaten'i çıkardı. Bağırsak kanserine yakalandı; uzun süre tedavi gördü. Kelebek hastalığı bulunan çocuklar için yardım kampanyası yürüten bir derneğin başkanlığını yapmaktadır. STÜDYO ALBÜMLERİ • Belliydi Zaten (1995) • Bensiz Olsun (2000) • Cici (2004) • Nelere Dayandı Bu Yürek (2006) • On (2009) FİLM VE DİZİLERİ 2000 Çember/ Yıldız 1993 Ana Yüreği/Gül/Televizyon dizisi 1992 Yalnızız Meral/ Televizyon dizisi 1991 Dağ Çiçeği/ Sinema Filmi 1991 Umutsuz Yollar/ Sevgi/ Sinema Filmi 1990 Kan Su Gibi Akacak/ Bende Silah Konuşur/ Sinema Filmi 1990 Kanımdaki Şeytan/ Sema/ Sinema Filmi 1990 Mağrurlar/Yaralı Kalp/ Funda/ Sinema Filmi 1990 Yalı/ Şermin/ Sinema Filmi 1990 Yalnızlar/ Nazlı/ Televizyon dizisi 1990 Üç Arkadaş/ Konuk Oyuncu/ Sinema Filmi 1989 İlk Aşk/ Televizyon Dizisi 1989 Kilyos Cinayeti/ Kumsaldaki Kadın/ Televizyon dizisi 1988 Canım/ Sinema filmi 1988 Gemileri Yakmak/ Televizyon dizisi 1988 Kara Zindan/ Ayşe/ Sinema Filmi 1988 Kırmızı Fistan Mor Kadife/Sinema Filmi 1988 Kızın Adı Fatma/ Fatma/ Televizyon dizisi 1988 Tek Başına/ Fulden/ Sinema Filmi 1988 Yaşarken Ölmek/ Hemşire Elmas/ Televizyon Dizisi 1987 Asılacak Adam/Televizyon dizisi 1987 Aşığım Aşık/ Suna/ Sinema filmi 1987 Benim için Ağlama/ Televizyon dizisi 1987 Benimsin/ Fulya/ Sinema Filmi 1987 Gönülden Gönüle/ Nermin/ Televizyon dizisi 1987 Hafız Yusuf Efendi/ Nermin/ Sinema Filmi 1987 Ortak/ Fulden/ Televizyon Dizisi 1987 Serbest Kürsü Hüsnü/Cici Kızlar/ Televizyon dizisi 1987 Son Yüz Elli Metre/ Sinema filmi 1986 Ölüm Avcısı/ Televizyon dizisi 1986 Öldüren Dakikalar/Deniz/ Gül/ Sinema filmi 1986 Hatıram Olsun/ Sinema filmi 1986 Ah Bu Kadınlar/ Sinema Filmi