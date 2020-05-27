Fulden Uras kimdir? Fulden Uras kaç yaşında? Fulden Uras filmleri ve albümleri!
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Fulden Uras kimdir? Fulden Uras kaç yaşında? Fulden Uras filmleri ve albümleri!

Uzun zamandır göğüs kanseri tedavisi gören Fulden Uras, dün apar topar ameliyata alındı. Yaşanan gelişme sonrası Fulden Uras kimdir ve Fulden Uras kaç yaşında gibi soruların yanıtları merak edildi.

Fulden Uras kimdir? Fulden Uras kaç yaşında? Fulden Uras filmleri ve albümleri!
27.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:49

Uzun süredir kanserle mücadele eden şarkıcı Fulden Uras, dün apar topar ameliyata alındı. Peki, Fulden Uras kimdir? Fulden Uras kaç yaşında? İşte, Fulden Uras filmleri ve albümleri!

FULDEN URAS KİMDİR?

Doğum tarihi: 6 Haziran 1968

Kaç yaşında: 51yaşında

Nereli: İstanbul

1986'da Ah Bu Kadınlar (Cavit Yörüklü)'ın başrolünde ilk kez kamera karşısına geçti. Sezer İnanoğlu ve Vatan Şaşmaz ile uzun süreli birliktelikler yaşadı. 1991'de "assolist" olarak sahneye çıktı ve 1995'te ilk albümü Belliydi Zaten'i çıkardı. Bağırsak kanserine yakalandı; uzun süre tedavi gördü.

Kelebek hastalığı bulunan çocuklar için yardım kampanyası yürüten bir derneğin başkanlığını yapmaktadır.

STÜDYO ALBÜMLERİ

• Belliydi Zaten (1995)

• Bensiz Olsun (2000)

• Cici (2004)

• Nelere Dayandı Bu Yürek (2006)

• On (2009)

FİLM VE DİZİLERİ

2000 Çember/ Yıldız

1993 Ana Yüreği/Gül/Televizyon dizisi

1992 Yalnızız Meral/ Televizyon dizisi

1991 Dağ Çiçeği/ Sinema Filmi

1991 Umutsuz Yollar/ Sevgi/ Sinema Filmi

1990 Kan Su Gibi Akacak/ Bende Silah Konuşur/ Sinema Filmi

1990 Kanımdaki Şeytan/ Sema/ Sinema Filmi

1990 Mağrurlar/Yaralı Kalp/ Funda/ Sinema Filmi

1990 Yalı/ Şermin/ Sinema Filmi

1990 Yalnızlar/ Nazlı/ Televizyon dizisi

1990 Üç Arkadaş/ Konuk Oyuncu/ Sinema Filmi

1989 İlk Aşk/ Televizyon Dizisi

1989 Kilyos Cinayeti/ Kumsaldaki Kadın/ Televizyon dizisi

1988 Canım/ Sinema filmi

1988 Gemileri Yakmak/ Televizyon dizisi

1988 Kara Zindan/ Ayşe/ Sinema Filmi

1988 Kırmızı Fistan Mor Kadife/Sinema Filmi

1988 Kızın Adı Fatma/ Fatma/ Televizyon dizisi

1988 Tek Başına/ Fulden/ Sinema Filmi

1988 Yaşarken Ölmek/ Hemşire Elmas/ Televizyon Dizisi

1987 Asılacak Adam/Televizyon dizisi

1987 Aşığım Aşık/ Suna/ Sinema filmi

1987 Benim için Ağlama/ Televizyon dizisi

1987 Benimsin/ Fulya/ Sinema Filmi

1987 Gönülden Gönüle/ Nermin/ Televizyon dizisi

1987 Hafız Yusuf Efendi/ Nermin/ Sinema Filmi

1987 Ortak/ Fulden/ Televizyon Dizisi

1987 Serbest Kürsü Hüsnü/Cici Kızlar/ Televizyon dizisi

1987 Son Yüz Elli Metre/ Sinema filmi

1986 Ölüm Avcısı/ Televizyon dizisi

1986 Öldüren Dakikalar/Deniz/ Gül/ Sinema filmi

1986 Hatıram Olsun/ Sinema filmi

1986 Ah Bu Kadınlar/ Sinema Filmi

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