Fuhuş ve Dolandırıcılık Yaptığını İddia Ettiği Karısından Boşanmak İstiyor

Denizli'de evini terk eden karısının fuhuş ve dolandırıcılık yaptığını iddia eden şahıs, eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Denizli'de yaşayan 30 yaşındaki E.K., 4 yıl önce evlendiği 25 yaşındaki eşi N.K.'nin 6 ay önce yüzde 80 engelli olan çocukları E.K.'yi (3) da alarak evi terk ettiğini, sonrasında ise çocuğunu Merkezefendi ilçesindeki bir karakola bırakarak apartlarda yaşamaya başladığını öne sürdü. E.K., "Kaldığı apart dairelerinde erkeklerin girip çıktığını tespit ettim. Fuhuş yapmasından şüpheleniyorum. Savcılık araştırıyor. Sosyal medyada birlikte çekilmiş olduğumuz fotoğraflarımız var. Eş dost bunları görüp sürekli beni arıyor. Bunların aramalarından da sıkıldım, kendimi de üzüntüye sokuyorum. Dolandırılan kişiler sosyal medyadaki fotoğraflarının altına yorum yapmış, ben orada fark ettim" dedi.

"Karım, 'kendine çalışacak kadın bul' dedi ve evi terk etti"

Çalışmasını istediği eşi N.K.'nin çocuğunu da alarak evden kaçtığını, sonrasında ise çocuklarını karakola bıraktığını öne süren E.K., "4 yıldır evliyim, özürlü bir çocuğum var. Maddiyattan dolayı sıkıntı içerisindeydim, eşimin çalışmasını istedim. Eşim bana, 'kendine çalışacak karı bul' dedi ve evi terk etti. Giderken çocuğumu da götürdü. Gittikten sonra çocuğu karakola bırakmış, karakoldan evi aradılar, iş çıkışı gidip çocuğumu aldım" dedi.

"Çıplak resim atıyormuş, suç duyurusunda bulundum"

Eşinin banka hesaplarına yüklü miktarda para yattığını savunan E.K., "5-6 aydır eşimi takibe aldım nerede olduğunu öğrenmek için. Şu an Denizli'de apart dairelerde kalıyor, kaldığı şahısları da biliyorum. Bunun hesabına yüklü miktarda para aktarılıyor. Çocuğumu ne arayıp soruyor, ne ilgileniyor. Kendisi şahısları dolandırıyor. Çıplak resim atıyormuş, attığı kişiler delilleri bana ulaştırdı. Savcılığa gittim, bu görüntülerle suç duyurusunda bulundum. Şu an bütün delillerim savcılıkta araştırılıyor. Ben de bunları gördüm sosyal medyada, araştırıldı bakıldı. Hepsinin gerçek olduğu ortaya çıktı" diye konuştu.

"Boşanmak istiyorum, boşanamıyorum"

Boşanmak istediğini ancak N.K.'nin boşanmak için para talep ettiğini öne süren E.K., "Eşimden boşanmak istiyorum, 'anlaşmalı boşanalım' dedim. Kendisi de '5-10 bin TL para hazırla, o şekilde boşanacağım' diyor. Benim de maddi durumum yok, çocuğum özürlü olduğu için aldığım bütün maaş çocuğuma gidiyor. Çocuğumu iyileştirmek için elimden geleni yapıyorum, hastanelere götürüyorum. Kendisi bana bu şekilde tehditte bulunuyor. Görüntülü çıplak resimlerini atıyor, çıplak resimli görüntülü yapıyor. Para karşılığında çalışıyor, bu yüzden hesabına para aktarılıyor. Ankara'dan, Denizli'den hesabına yüklü miktarda para aktarılmış. Bunu kendisine sorduğumda borç olarak aldığını söyleyip beni kandırmaya çalıştı. Ben de inanmış gibi yaptım. Bozuntuya vermedim" şeklinde konuştu.

N.K. eşinin şizofreni olduğunu öne sürdü

İddiaların odağındaki N.K. ise E.K.'nin şizofreni hastası olduğunu öne sürerek, iddialara ilgili açıklama yapmak istemedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA