Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi
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Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi

Bursa'da fuhuş için anlaşıp buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayan şahıs, önce buluştuğu kişiyi bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi.

19.09.2020 14:28 | Son Güncelleme: 19.09.2020 15:33

Bursa'da M.S. (32), internetten tanışıp fuhuş için buluştuğu B.Ş'yi (25) trans birey olduğunu fark edince bıçakla hafif yaraladı. B.Ş. ile olayın ardından sinir krizi geçiren M.S. hastanede tedaviye alındı.

TRANS BİREY OLDUĞUNU ANLAYINCA BIÇAKLADI

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Maksem Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. M.S. sosyal medyadan tanıştığı B.Ş. ile fuhuş için anlaşıp evine gitti. M.S, burada B.Ş'nin trans birey olduğunu fark edince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.S, B.Ş'yi boğazından ve bacağından bıçaklayarak hafif yaraladı.

Fuhuş için buluştuğu trans bireyi bıçakladıktan sonra sinir krizi geçirdi

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

B.Ş'nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.Ş. ambulansla hastaneye kaldırılırken, M.S. ise olay yerinde sinir kriz geçirdi. M.S'nin fenalaştığını gören polis ekipleri, başka bir sağlık ekibi çağırdı. Ekipler M.S'nin kendisine gelmesi için dakikalarca başından ayrılmadı. M.S, yapılan müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fuhuş için buluştuğu trans bireyi bıçakladıktan sonra sinir krizi geçirdi
Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Derya EVREN
Derya EVREN
DHA Editörü
Haber Yorumları (8)
TÜM TRANSLARA BU HERİFİN YAPTIĞI GİBİ YAPACAN: BU TRANSLAR VARYA NİYE SAKLIYONUZ ERKEK OLDUĞUNUZU YAV DÜZGÜNCE DİYİCEN BİZDE İŞİMİZE GİDECEZ BENDE KARŞILAŞIYOM İŞE BİLE ALIYORLAR BÖLELERİNİ BIRAKACAN KENDİ BATAKLIKLARINDA BOĞULSUNLAR BUNLARA İŞ VERMİCEN DÜKKANINA GELİNCE BİŞEY SATMICAN BAK NASIL DOĞRU YOLA GİRİYORLAR İLLA FUHUŞ YAPMAK MI LAZIM SORSAN FAKİRİM DER LAKİN FAKİRLER ÇALIŞIYOR KENDİNİ SATMIYOR
Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
AMER: Sonra ortamlarda ahlak edebiyatı yapmaya devam eder. Bu modelden çok gördüm.
Cevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
YAŞLI KURT: ACABA O İŞİ GÖRMÜŞLER Mİ LOO, DELİ SORULAR KAFAMDA HAAA
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