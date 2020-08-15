Fuhuş baronunun yıllık geliri dudak uçuklattı
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Fuhuş baronunun yıllık geliri dudak uçuklattı

Bodrum'daki fuhuş çetesinin lideri olan ve fuhuş baronu olarak bilinen Ö.K. ve çete üyesi 14 kişi tutuklandı.

Fuhuş baronunun yıllık geliri dudak uçuklattı
15.08.2020 15:12 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:18

Bodrum'daki fuhuş çetesinin lideri olan ve fuhuş baronu olarak bilinen Ö.K. ve çete üyesi 14 kişi tutuklandı. İzmir'deki lüks villasında yakalanan fuhuş baronunun yıllık gelirinin ise 5 milyon lira olduğu ortaya çıktı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, Gümbet ve Bitez mahallelerindeki evlere fuhuş operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen Rusya, Belarus, Kırgızistan ve Özbeskistan uyruklu 29 kadın yakalandı.

Polis ekipleri, uzun yıllardan bu yana ilçede fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddia edilen 21 kişiyi Bodrum'da, elebaşı olduğu öğrenilen 1 kişiyi de İzmir'deki lüks villasında yakaladı. "Fuhşa teşvik, zorlama, aracılık ve yer temin etmek" suçlamalarıyla gözaltına alınan 22 kişiden 9'u dün, 13'ü bugün Bodrum Adliyesine sevk edildi. Operasyonda yakalanan 29 kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Fuhuştan yılda 5 milyon lira kazanıyor

Dün ve bugün adlı makamların karşısına çıkan zanlılardan fuhuş baronu Ö.K. başta olmak üzere 14'ü tutuklanırken, 6'sı adlı kontrolle serbest bırakıldı. 2 kişiye ise para cezasına çaptırıldı. Öte yandan tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelilerin bazılarının fuhuştan yılda birkaç milyon gelir elde ettiği öğrenildi. Fuhuş baronu Ö.K.'nın da yıllık gelirinin kadın ticaretinden 5 milyon lira olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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