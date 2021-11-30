Fuat Oktay: Kudüs'ün savunulması İslam dünyasının ortak amacı olmalı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Kudüs'ün kutsallığı ve mahremiyetinin savunulması, Filistin davasının bir çözüme kavuşturulması, İslam dünyasının ortak amacı olmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 4'üncü Konferansı'nın gala yemeği programına katıldı. İslam'ın ilk kıblesi, Hz. Ömer'den, Selahattin Eyyübi'ye; Kudüs'e gönül veren tüm Müslümanlarla bütünleşen şehir Kudüs için bir arada olduklarını belirten Oktay, "Kudüs'ün kurtarılmayı bekleyen bir şehir olduğu kadar bizleri de kurtuluşa davet ettiğine inanıyoruz. Bizler; Filistin davasını en güçlü şekilde savunuyor, 'Kurtuluş Kudüs'ten başlar' diyoruz. Mescid-i Aksa'yı barındıran, Harem-i Şerif'e ev sahipliği yapan Kudüs, kadim bir şehirdir. Türk halkı için Kudüs, bir barış ve kardeşlik şehridir. Bu anlayış bize tarihimizin bıraktığı bir mirastır. Orta Doğu'daki sorunların merkezinde Filistin- İsrail ihtilafının, bunun özünde de Kudüs üzerinde İsrail'in tek yanlı planlarının yattığı bir sır değildir" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında Kudüs ve Harem-i Şerif'te öldürülen Filistinlilerin acısının halen taze olduğunu aktaran Oktay, "Yüzlerce masum Filistinlinin geçtiğimiz Ramazan ayında Kudüs ve Harem-i Şerif'te şehit olmasına sebep olan trajedinin acısı da hala kalbimizdedir. Bu çatışmalarda hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, tüm Filistin halkına başsağlığı diliyorum. Filistin'i sadece yardımlarla değil, iş birlikleri ve tanınırlığını artırma gibi çalışmalar ile ayağa kaldırabiliriz. Kudüs'ün kutsallığı ve mahremiyetinin savunulması, Filistin davasının bir çözüme kavuşturulması, İslam dünyasının ortak amacı olmalıdır. Geçtiğimiz günlerde İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin 37'nci toplantısında da vurguladığım gibi; Filistin konusunda İslam dünyasının tek ses olmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Demir - Son Dakika Haberleri

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