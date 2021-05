Fuat Ergin kimdir? Rapçi Fuat kimdir, kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne? Fuat Ergin'in hayatı ve biyografisi!

RAPÇİ FUAT GERÇEK İSMİ NE?

Rapçi Fuat'ın gerçek ismi " Fuat Ergin " 'dir.

FUAT (FUAT ERGİN) KİMDİR?

Fuat Ergin (d. 30 Ekim 1972, Berlin), Türk rap müzisyenidir. 1972'de Berlin'de doğdu.

Fuat Ergin doğum tarihi : 30 Ekim 1972

Fuat Ergin kaç yaşında : 48 yaşında

Fuat Ergin nereli : Almanya-Berlin doğumlu

Fuat Ergin mesleği ne : Rap müzisyeni

Fuat Ergin burcu ne : Terazi

İlk rap şarkısını 1992 yılında İngilizce olarak yazdı; 1995 yılından itibaren Türkçe söz yazdı. 1992'den itibaren Berlin'deki hip hop jam'lerde sahneye çıktı; Almanya'nın hemen her şehrinde, Türkiye, Avusturya, Hollanda, İsveç ve Kuzey Kıbrıs'ta birçok konser verdi.

İlk profesyonel kaydını 1995 yılında Hassickdir? adlı albümle yaptı. Albüm 1999 yılında satışa sunuldu. Almanya'da Royalbunker adlı plak firmasının 2001 yılında piyasaya sürdüğü M.O.R. adlı toplama albümle tanınmaya başladı.

Bu yıllarda Berlin'e konser vermeye gelen önde gelen hip hopçularla röportajlar da yaptı. Röportajları 1993–1995 yılları arasında Miks News adlı hip hop dergisinde yayımlandı. Fuat'ın röportaj yaptığı isimler arasında Beastie Boys, Nas, Fugees, Blade, Onyx, Gunshot, Das EFX, Readykill, House of Pain, Goats, Gang Starr'dan Guru, Gravediggaz, Boo-Yaa T.R.I.B.E. yer almaktadır.

1995–1996 yılları arası Almanya hükûmetinin desteğiyle Hip Hop Mobil için konserler ve rap eğitimi verdi. 1997–1998'de Berlin Hip Hop Haus'ta rap workshop'u yaptı. Bu workshopta 8–16 yaş grubu Alman ve Türk çocuklara rap dersleri verdi.

Fuat, ilk Almanya turnesine 1999 yılında DJ Hype ile çıktı. Arsonists (New York), DJ Vadim (St. Petersburg), Del The Funky Homosapien (L.A. Oakland), Casual (L.A. Oakland), X Man (New York), C.V.E. (L.A.) gibi önemli isimlerle konserlere çıktı. 2002 yılında Project Blowed'tan Busdriver ve Los Angeles'lı C.V.E.'den Riddlore ile düetler yaptı. Aynı yıl tüm dünyada piyasaya sürülen RZA'nın Wu-Tang Clan The World According to RZA albümünde yer aldı.

2003 – 2004'te, Berlin Theater Zerbrochene Fenster'de tiyatroda oynadı. "36 Street" adlı oyun bu tarihler arasında 16 kez sahnelendi. Aynı yıl 2003'te Killa Hakan ile düet albümleri Rapüstad yayınlandı.

2004 yazında Berlin Kreuzberg Bizim E.V.'de yine 8–16 yaş grubu Türk öğrencilere rap workshop'u düzenledi. Karneval Der Kulturen'de aynı öğrencileriyle konser verdi.

Eylül 2004 yılından itibaren kariyerini Türkiye'de sürdüren sanatçı, Avrupa'da ve Türkiye'de Ceza ile konserler verdi. 2005 yılında İrem Records etiketiyle "Her Ayın Elemanı" albümünü yayımladı. 2009 yılının Şubat ayında Kalbüm isimli albümünü çıkardı.

"Pusat" adlı dizide 13 bölüm rol alan sanatçı; Star'da yayınlanan Rapstar adlı yarışmada jüri olarak görev aldı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı ile Minifest ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği Çocuk Şenliği'nde çocuklara rap öğretileri yaptı. Mayıs 2010'da Sabancı Üniversitesi'nde Rap Workshop düzenledi.

Sanatçı Aslı Çavuşoğlu ile birlikte TRT'nin 1985 yılında kullanımını yasakladığı kelimelerle "191/205" adlı şarkı projesine imza attı. Çavuşoğlu'nun İstanbul ve Paris'te açılan sergilerinde yer alan "191/205" adlı parça plağa basıldı. Parçanın altyapısı, Türk cazcı Erol Pekcan'dan sample alınarak İsmail Genç tarafından yapıldı.

2010 İstanbul Moda Haftası/Istanbul Fashion Week kapsamında Bahar Korçan defilesinin müziklerini yaptı. "Dinle" ismini taşıyan defile TRT İstanbul Radyosu'nda gerçekleşti.

Fuat Ergin, çağdaş sanatçı Halil Altındere'nin Wonderland adlı video çalışmasında Tahribad-ı İsyan adlı müzik grubu ile birlikte yer aldı. Bu video New York'taki dünyanın en önemli çağdaş sanatlar müzesi MoMa'da kalıcı eser olarak alındı.

2019'da "Omurga" isimli yeni albümünü yayımladı. 10 yıllık aradan sonra çıkan albümünde, Gezi Parkı olayları ve toplumsal sorunlardan bahsetmiştir.

Milliyet Gazetesi editörlerinden Müjde Yazıcı ile evlidir.

FUAT ERGİN DİSKOGRAFİ

1999: Hassickdir

2001: Hassickdir 2

2002: Bonobo 1 Panzer

2003: Hassickdir 3

2003: Rapüstad (Killa Hakan ile ortak albüm)

2005: Her Ayın Elemanı

2009: Kalbüm

2019: Omurga 1, Omurga 2