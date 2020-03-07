Fuar merkezi mahkeme salonu oldu

07.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 07.03.2020 09:47

Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde devam eden Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda ki (DAKAF)Palandöken Salonu Hukuk Fakültesi öğrencileri için kurgusal duruşma salonuna çevrildi.



Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Atatürk Üniversitesinin destekleri ve bölgedeki 10 üniversiteyle birlikte 440 şirketin stant açtığı Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarında Adalet Bakanlığının etkinlikleri devam ediyor.



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öğrencilerin meslek hayatına başlamadan önce tecrübe kazanmasını sağlamak amacıyla Hukuk Fakültesi öğrencileri için fuar alanında ki salon duruşma salonuna çevrildi. Hukuk fakültesi son sınıfta eğitim gören 10 öğrenci kurgusal duruşmada sanık, avukat, tanık ve savcı rolüne girdi.



Gerçeği aratmayan davada bir kişinin genç bir kadını taciz ve gasp etmesi hakkında açılan davanın ilk celsesi ele alındı. Avukat rolünde ki mağdur vekilleri ve sanık müdafileri adeta birbirleriyle yarış içerisine girdi. Gerçek hayatta devam eden aynı davanın henüz sonuçlanmamasından dolayı mahkeme başkanı duruşmada bir karar verilmesinin doğru olmayacağını açıkladı. Duruşmanın bitimindeyse yüzlerce davetli fakülte öğrencilerini uzun süre alkışladı.



Kurgusal duruşmayı salonda takip eden Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, öğrencilerin performansını çok iyi bulduğunu ifade ederek, " Fuarda bizde öğrencilerimize en doğru bilgiyi vererek mesleğimizi tanımalarına yardımcı oluyoruz. Özellikle Hukuk Fakültesi öğrencilerimiz için burada bir duruşma salonu faaliyete soktuk. Hakim beyin koordinasyonunda bir olay üzerinden giderek duruşmayı gerçekleştiriyorlar. Hakim bey hariç savcı, avukatlar, sanıklar ve tanıkların hepsi üniversite öğrencisi. Öğrencilerimizin örnek bir olay üzerinden giderek mesleklerini tanımalarını istiyoruz. Yakında mezun olacak bu arkadaşlarımızın kariyer planlamalarını yaparken burada edindikleri bilgilerle bir karar vermelerini istiyoruz. Çünkü bizler hakim, savcı mesleğine girmek isteyenlerin ne iş yaptığımızı bilmelerini istiyoruz. Adalet dağıtmak hiç kolay değil. Bu meslek hak ve vicdan ister. Bu arkadaşlarımızın da güzel bir eğitim alarak bizlerin arasına katılmaları için böyle bir çalışma yaptık. Gördüğüm kadarıyla çok başarılılar. Hepsinde güzel cevherler var. Aramıza yeni nesilden iyi arkadaşlar geleceğini gördük" açıklamalarında bulundu.



Kurgusal duruşmada mağdur vekili olan fakülte öğrencilerinden Sena Demir'de kurgusal duruşmanın kendilerini gerçek hayata hazırladığını kaydederek, " Hepimiz 4. sınıf öğrencisiyiz. İlk kurgusal duruşmamıza giriyoruz. Bu nedenle çok heyecanlıyız. Çalıştık elimizden geleni yaptık. Umarım güzel bir duruşma olur. İlk defa bir duruşmada gerçek anlamda rol alıyoruz. Bizi hayata hazırlıyor" dedi.



Diğer bir öğrenci Büşra Doğan ise, " Cumhurbaşkanlığımıza ve Adalet Bakanlığımıza bize böyle bir imkan sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Şuanda kurgusal duruşmada olacağımız için çok heyecanlıyız" şeklinde konuştu.



Duruşmanın ardından Mahkeme Başkanı öğrencilere kendi yazdığı kitabı hediye etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA