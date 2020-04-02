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Fırat Üniversitesi, Ventilatör, Fırat

FÜ'de "Yapay Zeka Tabanlı Solunum Cihazı' geliştirildi

FÜ'de "Yapay Zeka Tabanlı Solunum Cihazı' geliştirildi Fırat Üniversitesi'nde dünyada ilk defa canlılar üzerinde testleri yapılan 'Yapay Zeka Tabanlı Solunum Cihazı' geliştirildi.

02.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:19
FÜ'de 'Yapay Zeka Tabanlı Solunum Cihazı' geliştirildi

FÜ'de "Yapay Zeka Tabanlı Solunum Cihazı' geliştirildi

ELAZIĞ - Fırat Üniversitesi'nde dünyada ilk defa canlılar üzerinde testleri yapılan 'Yapay Zeka Tabanlı Solunum Cihazı' geliştirildi.

FÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Güler ve ekibi 2011 yılında Teknogirişim sermayesi desteği projesi kapsamında aldığı 70 bin lira hibe desteği ile dünyada ilk defa canlılar üzerinde testleri yapılan 'Yapay Zeka Tabanlı Solunum Cihazı' geliştirdi. Yaklaşık 9 yıldır cihazın tüm AR-GE çalışmalarını tamamlayan Güler, bilgilendirme yaptı. Güler cihazın, bir kaç ay içerisinde seri üretiminin yapılabileceğini söyledi. Cihazın yapay zeka sayesinde bir çok hasta ile ilgilenebilecek bir pozisyonda olduğu, doktorun ve hemşirenin ulaşamadığı anlarda bile tedaviyi devam ettirebileceği belirtildi.

"Biz bu işi, yapay zeka tabanlı bu gerçekleştirdik"

Geliştirdikleri solunum cihazı hakkında bilgi veren Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Güler, " 2005 yılında Yüksek Lisans çalışmalarımızı başlatma amacıyla çalıştığımız bir konu olan mekanik ventilatör olan tasarımı daha sonrasında doktora çalışmalarımızda da devam etti. Şuan gördüğümüz cihazımız doktora tezimizin bir kapsamını oluşturmaktadır. 2011 yılında Tekno girişim sermayesi desteği projesi kapsamında hibe alarak 70 bin lira gibi bütçeyle cihazı tasarladık. Cihazımız şuan yoğun bakımlarda kullanılan ve üretimi yapılan diğer cihazlardan tamamıyla farklı bir boyutta. Biz bu işi, yapay zeka tabanlı gerçekleştirdik. Cihazın her bir noktası ayrı ayrı yapay zeka ile kontrolü gerçekleştirildi. Hasta, karar verebilme durumuna sahip. Hastanın durumuna göre parametreleri değiştirip tedavisini değiştirebiliyor, yönlendirebiliyor. Acil bir durum olduğu esnada da cihazımız alarm çalarak hemşireleri hastanın başına getiriyor. Bu cihazın, ülkemizde eğer salgın ciddi bir boyuta ulaşırsa artısı şu olacaktır, ventilatörler her bir hastaya tek başına müdahale edebilecek. Her bir hemşire şuanda iki hasta ile ilgilenirken belki o durumda 5-6 hasta ile ilgilenebilecek. Bu da her bir hastaya yeterli vakti sağlayamayabilir, o nedenle bu gerçekleştirdiğimiz cihaz daha iyi sonuçlar verebilir çünkü doktorun, hemşirenin ulaşamadığı anlarda bile yine tedaviyi devam ettirebilir" dedi.

"Dünyanın ihtiyacı için çalışma başlatmış bulunuyoruz"

'Yapay Zeka Tabanlı Solunum Cihazı' prototipini en kısa zamanda seri üretime geçirmeyi hedeflediklerini belirten FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise " Malumunuz korona virüs salgını pandemisi nedeniyle dünyada özellikle bu solunum aletlerine olan ihtiyaç had safhada. Solunum aletlerine olan ihtiyacı karşılanmadığından dolayı maalesef can kayıpları artmakta. Ülkemizde şuanda buna hazırlıklı olması açısından Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Sanayi ve Teknoloji ile Sağlık Bakanlıkları ve TÜBİTAK'ın çağrıları üzerine biz de daha önce prototipi üretilen ve deneyleri yapılan hazır olan prototipi seri üretime geçebilir miyiz diye istişarelerde bulunduk. Özellikle yapay zeka tabanlı, günün ihtiyaçlarına tekrar karşılayacak şekilde revize ederek Valilik ve Fırat Kalkınma Ajansı'nın da desteğini alarak dünyanın ihtiyaç duyduğu solunum cihazının üretimini yapmak amacıyla bir çalışma başlatmış bulunuyoruz. İnşallah, neticede en kısa sürede prototipi daha da geliştirerek seri üretime geçirmiş oluruz. Hem yerli olması hem ülkemizin olası bir ihtiyacını kısa sürede karşılaması açısından faydalı olur, akabinde de seri üretilen bu malzemenin ihtiyaç olan dünyanın diğer ülkelerine de hem pazarlaması hem gerekirse de hibesi yapılır diye düşünüyoruz"ifadelerini kullandı.

FÜ'de 'Yapay Zeka Tabanlı Solunum Cihazı' geliştirildi

Kaynak: İHA

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FÜ'de "Yapay Zeka Tabanlı Solunum Cihazı' geliştirildi
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