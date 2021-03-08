FÜ'de "Günümüzde kadın" programı
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FÜ'de "Günümüzde kadın" programı

08.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:30
FÜ'de

Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (FÜSEM) tarafından "Günümüzde Kadın" konulu program düzenlendi.

Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (FÜSEM) tarafından "Günümüzde Kadın" konulu program düzenlendi.

FÜSEM tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla "Günümüzde Kadın" konulu çevrimiçi program düzenlendi. Elazığlı yazar Naşide Gökbudak "Günümüzde Kadın" konulu sunumuyla İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur Öner'in webinarda konuğu oldu. Merkezin toplantı Salonu'ndan yapılan programa FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen, FÜSEM Müdürü Doç. Dr. İlyas Somunkıran, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Veysel Şahin katıldı.

Ülkenin kalkınması ve gelişmesinde erkeklerle birlikte kadınların da omuz omuza çalışarak emek sarf ettiklerini anımsatan Rektör Prof. Dr. Göktaş," Kadınlarımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmesinde büyük emek sarf etmektedir. Bu yüzden kadınlarımızı toplumdan ayrı düşünmek bir yana, aslında kadınlarımız anne, eş ve iş arkadaşı olmasından dolayı toplumun temelini oluşturan önemli bir değerdir. Son yıllarda ülkemizde şahit olduğumuz toplumda kimsenin tasvip etmediği şiddet olayları yaşanmış olsa dahi aslında bu toplumun milli ve manevi değerlerinde kadına karşı şiddet kesinlikle yer almamaktadır. Bugün kadınlarımız üniversitemizde önemli görevler üstlenmektedir. Şuan Üniversitemizde 677 kadın akademik ve 1291 kadın idari personelimiz görev yapmaktadır. Bu oranın kadınlarımızın lehine değişmesi için özel gayret sarf ediyoruz" dedi. - ELAZIĞ

FÜ'de 'Günümüzde kadın' programı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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