(FSM) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 FSM Üniversitesi taban puanları! FSM bölümleri puanları!

YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi oldu. Peki, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi taban puanları kaçtır? Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi puanları sizlerle...

Geçen seneye göre Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Fatih Sultan Mehmet VakıfÜniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Fatih Sultan Mehmet VakıfÜniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

FSM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Bilim Tarihi (Burslu) EA 20 20 260,76653 283,49712 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Ücretli) EA 10 10 237,76354 295,38461 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Burslu) EA 12 12 395,89924 474,16815 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (%50 İndirimli) EA 58 58 229,47159 360,98642 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih (Burslu) SÖZ 12 12 367,71180 452,12393 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih (%50 İndirimli) SÖZ 28 15 214,39066 314,86082 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) SÖZ 12 12 299,66698 448,67428 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) SÖZ 28 28 209,03790 327,87270 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Arapça Öğretmenliği (Burslu) DİL 5 5 410,64191 456,60078 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli) DİL 25 25 213,17054 381,02038 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 11 11 388,45975 460,70799 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 59 59 322,63720 376,52423 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) EA 9 9 379,82755 389,28591 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) EA 54 54 307,79255 362,63135 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 9 9 401,48466 455,32783 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) SÖZ 51 51 324,61728 361,20031 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Grafik Tasarımı (Burslu) EA 10 10 328,29759 418,60878 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) EA 30 30 239,37821 325,76803 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 50 21 353,72981 366,44443 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 30 30 422,39701 466,27568 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) EA 120 120 367,60048 402,78698 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (Burslu) SÖZ 16 16 421,20662 465,72138 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (%50 İndirimli) SÖZ 90 90 237,33882 420,64571 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık (Burslu) SAY 10 10 340,73649 373,78550 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık (%50 İndirimli) SAY 55 55 248,81905 301,17644 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Burslu) SAY 13 13 400,11141 427,33747 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli) SAY 37 23 303,56699 384,75238 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY 8 8 451,66108 462,80414 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 47 47 333,30838 450,41933 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) SAY 10 10 338,83160 387,46022 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 15 15 285,66001 320,71244 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) SAY 15 15 399,10407 438,68514 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 15 15 293,83329 390,70328 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (Burslu) SAY 12 12 317,86723 341,38064 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 13 2 287,18181 291,96517

Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.

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