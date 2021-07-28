(FSM) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 FSM Üniversitesi taban puanları! FSM bölümleri puanları!
YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi oldu. Peki, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi taban puanları kaçtır? Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi puanları sizlerle...
Geçen seneye göre Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Fatih Sultan Mehmet VakıfÜniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Fatih Sultan Mehmet VakıfÜniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni taban puanları kaçtır?
2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:
"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."
FSM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Bilim Tarihi (Burslu)
|EA
|20
|20
|260,76653
|283,49712
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Ücretli)
|EA
|10
|10
|237,76354
|295,38461
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Burslu)
|EA
|12
|12
|395,89924
|474,16815
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (%50 İndirimli)
|EA
|58
|58
|229,47159
|360,98642
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih (Burslu)
|SÖZ
|12
|12
|367,71180
|452,12393
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih (%50 İndirimli)
|SÖZ
|28
|15
|214,39066
|314,86082
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)
|SÖZ
|12
|12
|299,66698
|448,67428
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)
|SÖZ
|28
|28
|209,03790
|327,87270
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Arapça Öğretmenliği (Burslu)
|DİL
|5
|5
|410,64191
|456,60078
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|DİL
|25
|25
|213,17054
|381,02038
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)
|SÖZ
|11
|11
|388,45975
|460,70799
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|SÖZ
|59
|59
|322,63720
|376,52423
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
|EA
|9
|9
|379,82755
|389,28591
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)
|EA
|54
|54
|307,79255
|362,63135
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği (Burslu)
|SÖZ
|9
|9
|401,48466
|455,32783
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)
|SÖZ
|51
|51
|324,61728
|361,20031
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Grafik Tasarımı (Burslu)
|EA
|10
|10
|328,29759
|418,60878
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Grafik Tasarımı (%50 İndirimli)
|EA
|30
|30
|239,37821
|325,76803
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli)
|EA
|50
|21
|353,72981
|366,44443
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu)
|EA
|30
|30
|422,39701
|466,27568
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli)
|EA
|120
|120
|367,60048
|402,78698
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (Burslu)
|SÖZ
|16
|16
|421,20662
|465,72138
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|90
|90
|237,33882
|420,64571
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık (Burslu)
|SAY
|10
|10
|340,73649
|373,78550
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık (%50 İndirimli)
|SAY
|55
|55
|248,81905
|301,17644
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Burslu)
|SAY
|13
|13
|400,11141
|427,33747
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli)
|SAY
|37
|23
|303,56699
|384,75238
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)
|SAY
|8
|8
|451,66108
|462,80414
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)
|SAY
|47
|47
|333,30838
|450,41933
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (Burslu)
|SAY
|10
|10
|338,83160
|387,46022
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli)
|SAY
|15
|15
|285,66001
|320,71244
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)
|SAY
|15
|15
|399,10407
|438,68514
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)
|SAY
|15
|15
|293,83329
|390,70328
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (Burslu)
|SAY
|12
|12
|317,86723
|341,38064
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)
|SAY
|13
|2
|287,18181
|291,96517
Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.