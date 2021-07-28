(FSM) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 FSM Üniversitesi taban puanları! FSM bölümleri puanları!
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(FSM) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 FSM Üniversitesi taban puanları! FSM bölümleri puanları!

(FSM) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 FSM Üniversitesi taban puanları! FSM bölümleri puanları!
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YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi oldu. Peki, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi taban puanları kaçtır? Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi puanları sizlerle...

Geçen seneye göre Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Fatih Sultan Mehmet VakıfÜniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Fatih Sultan Mehmet VakıfÜniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

FSM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Bilim Tarihi (Burslu)EA2020260,76653283,49712
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Ücretli)EA1010237,76354295,38461
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (Burslu)EA1212395,89924474,16815
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (%50 İndirimli)EA5858229,47159360,98642
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih (Burslu)SÖZ1212367,71180452,12393
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih (%50 İndirimli)SÖZ2815214,39066314,86082
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)SÖZ1212299,66698448,67428
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)SÖZ2828209,03790327,87270
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Arapça Öğretmenliği (Burslu)DİL55410,64191456,60078
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli)DİL2525213,17054381,02038
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)SÖZ1111388,45975460,70799
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ5959322,63720376,52423
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)EA99379,82755389,28591
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)EA5454307,79255362,63135
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği (Burslu)SÖZ99401,48466455,32783
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ5151324,61728361,20031
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Grafik Tasarımı (Burslu)EA1010328,29759418,60878
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Grafik Tasarımı (%50 İndirimli)EA3030239,37821325,76803
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli)EA5021353,72981366,44443
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu)EA3030422,39701466,27568
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli)EA120120367,60048402,78698
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (Burslu)SÖZ1616421,20662465,72138
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (%50 İndirimli)SÖZ9090237,33882420,64571
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık (Burslu)SAY1010340,73649373,78550
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık (%50 İndirimli)SAY5555248,81905301,17644
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (Burslu)SAY1313400,11141427,33747
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık (%50 İndirimli)SAY3723303,56699384,75238
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)SAY88451,66108462,80414
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY4747333,30838450,41933
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (Burslu)SAY1010338,83160387,46022
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY1515285,66001320,71244
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)SAY1515399,10407438,68514
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY1515293,83329390,70328
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (Burslu)SAY1212317,86723341,38064
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY132287,18181291,96517

Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.

FSM ÜNİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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(FSM) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 FSM Üniversitesi taban puanları! FSM bölümleri puanları! - Haberler
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