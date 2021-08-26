"Frigya'nın kalbi" Ayazini köyüne ilgi arttı

Afyonkarahisar'da, tarihi "Frig Vadisi'nin kalbi" olarak nitelendirilen İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyüne turistlerin ilgisi arttı.

Afyonkarahisar'da, tarihi "Frig Vadisi'nin kalbi" olarak nitelendirilen İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyüne turistlerin ilgisi arttı.

Hitit, Frig, Roma İmparatorluğu, Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğuna ait izlerin bulunduğu Frig Vadisi'ndeki Ayazini köyü, yapılan restorasyon çalışmalarıyla turizme kazandırıldı.

Alt yapısı oluşturulan köydeki 62 evin restorasyonu tamamlanırken, 82 evin de projesi hazırlandı. Yöresel ürün satışlarının başladığı Ayazini köyüne giderek daha çok turist geliyor.

Evler restore ediliyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, AA muhabirine, Ayazini köyünü turistlerin gezebileceği, dolaşabileceği, keyif alabileceği mekanlar haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Alt yapı çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Tanır, şu değerlendirmede bulundu:

"Köyün elektrik, su, telekom kablolarını yer altına indirdik. Yeni baz istasyonları kurduk. Köyün 62 evinin restorasyonlarını yaptık. Yine 81 evin projesini yaparak restorasyona hazır hale getirdik. Vatandaşlar restore edildikçe buraları yöresel ürünler satış alanları yaptılar. Diğer taraftan da Afyonkarahisarlı iş adamları daha nitelikli hizmet sunabilme adına bir taraftan iş yerleri açıyorlar. Afyonkarahisarın markalarını temsil ediyorlar." dedi.

Ayazini köyünün turizme hazır hale getirilmesiyle buradaki beklentilerinin yükseldiğini dile getiren Tanır, şunları söyledi:

"Hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisi arttı. Ayazini'nde oturduğumda önümden bir anda 40 araç geçti. Burada turizmden köylünün para kazanabileceği düşüncesi oluşmaya başladı. Vali Gökmen Çiçek'in buradaki önderliği son derece önemliydi. Çünkü yapılan projelerin hayat geçmesinde, onun hızlı karar verilmesinde ve sonuç alınmasında çok büyük rolü oldu."

Tanır, önceleri turizme ön yargılı yaklaşan yöre halkının bugün artık misafirlerini ağırlarken güler yüz, tatlı dil gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Ayazin'e gezmeye gelen Mustafa Çevik de köyün yeni halini çok beğendiğini söyledi.

Restorasyon çalışmalarının köye yeni bir vizyon kattığını dile getiren Çevik, "Burası Türkiye'ye tanıtılırsa ekonomik katkısı da güzel olur." dedi.

Ayazini köyündeki lokanta sahibi İbrahim Acar ise yapılan yatırımlardan memnun olduklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay