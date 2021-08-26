"Frigya'nın kalbi" Ayazini köyüne ilgi arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Frigya'nın kalbi" Ayazini köyüne ilgi arttı

'Frigya'nın kalbi' Ayazini köyüne ilgi arttı
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da, tarihi "Frig Vadisi'nin kalbi" olarak nitelendirilen İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyüne turistlerin ilgisi arttı.

Afyonkarahisar'da, tarihi "Frig Vadisi'nin kalbi" olarak nitelendirilen İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyüne turistlerin ilgisi arttı.

Hitit, Frig, Roma İmparatorluğu, Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğuna ait izlerin bulunduğu Frig Vadisi'ndeki Ayazini köyü, yapılan restorasyon çalışmalarıyla turizme kazandırıldı.

Alt yapısı oluşturulan köydeki 62 evin restorasyonu tamamlanırken, 82 evin de projesi hazırlandı. Yöresel ürün satışlarının başladığı Ayazini köyüne giderek daha çok turist geliyor.

Evler restore ediliyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, AA muhabirine, Ayazini köyünü turistlerin gezebileceği, dolaşabileceği, keyif alabileceği mekanlar haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Alt yapı çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Tanır, şu değerlendirmede bulundu:

"Köyün elektrik, su, telekom kablolarını yer altına indirdik. Yeni baz istasyonları kurduk. Köyün 62 evinin restorasyonlarını yaptık. Yine 81 evin projesini yaparak restorasyona hazır hale getirdik. Vatandaşlar restore edildikçe buraları yöresel ürünler satış alanları yaptılar. Diğer taraftan da Afyonkarahisarlı iş adamları daha nitelikli hizmet sunabilme adına bir taraftan iş yerleri açıyorlar. Afyonkarahisarın markalarını temsil ediyorlar." dedi.

Ayazini köyünün turizme hazır hale getirilmesiyle buradaki beklentilerinin yükseldiğini dile getiren Tanır, şunları söyledi:

"Hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisi arttı. Ayazini'nde oturduğumda önümden bir anda 40 araç geçti. Burada turizmden köylünün para kazanabileceği düşüncesi oluşmaya başladı. Vali Gökmen Çiçek'in buradaki önderliği son derece önemliydi. Çünkü yapılan projelerin hayat geçmesinde, onun hızlı karar verilmesinde ve sonuç alınmasında çok büyük rolü oldu."

Tanır, önceleri turizme ön yargılı yaklaşan yöre halkının bugün artık misafirlerini ağırlarken güler yüz, tatlı dil gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Ayazin'e gezmeye gelen Mustafa Çevik de köyün yeni halini çok beğendiğini söyledi.

Restorasyon çalışmalarının köye yeni bir vizyon kattığını dile getiren Çevik, "Burası Türkiye'ye tanıtılırsa ekonomik katkısı da güzel olur." dedi.

Ayazini köyündeki lokanta sahibi İbrahim Acar ise yapılan yatırımlardan memnun olduklarını söyledi.

'Frigya'nın kalbi' Ayazini köyüne ilgi arttı
'Frigya'nın kalbi' Ayazini köyüne ilgi arttı
'Frigya'nın kalbi' Ayazini köyüne ilgi arttı
'Frigya'nın kalbi' Ayazini köyüne ilgi arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Düm Tek Tek Cimilli İbo Merve Boluğur Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Arda Güler Burak Elmas Rıza Çalımbay Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
"Frigya'nın kalbi" Ayazini köyüne ilgi arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.08.2021 11:24:58. #1.13#

title