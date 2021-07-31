Frigya'nın kalbi Ayazini köyündeki tarihi eserlerin üzerine yazılan yazılar siliniyor
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Frigya'nın kalbi Ayazini köyündeki tarihi eserlerin üzerine yazılan yazılar siliniyor

Frigya'nın kalbi Ayazini köyündeki tarihi eserlerin üzerine yazılan yazılar siliniyor
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Frigya'nın kalbi olarak nitelendirilen Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde yer alan 3 bin yıllık yerleşim yerleri, oyma kaya mezarları, kiliseler ve şapellere yazılan yazılar temizleniyor.

Frigya'nın kalbi olarak nitelendirilen Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde yer alan 3 bin yıllık yerleşim yerleri, oyma kaya mezarları, kiliseler ve şapellere yazılan yazılar temizleniyor.

Frig Vadisi'nin çeşitli noktalarındaki tarihi mekanlarda, zaman içerisinde sprey boyalarla bilinçsizce görsel kirlilik oluşturulması, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin tepkisini çekiyor.

Frigya'da son dönemlerde yapılan yatırımlar sayesinde turizm potansiyelinin artmasıyla birlikte tepkiler de dikkate alınarak Afyonkarahisar Valiliği tarafından, tarihi dokunun görsel kirliliğini temizlemek için harekete geçildi.

Vadideki tarihi yapılarda 3 etap şeklinde başlatılan restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ilki, İscehisar ile Bolvadin ilçelerinde tamamlandı.

İkinci etap çalışmaları ise Frigya'nın İhsaniye ilçesindeki Ayazini köyündeki eski yerleşim yerleri, oyma kaya mezarları, tarihi kiliseler ve şapellere verilen görsel kirliliğin temizlenmesiyle sürüyor.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölgeye kurduğumuz yeni kamera sistemleriyle sürekli kontrol edeceğiz. Sorumlulara gereken cezaları vereceğiz. Ancak insanın içi acıyor. Bunları silmek o kadar zahmetli, ayrıca maliyeti var. Değerlerimizi birlikte korumalıyız." ifadesini kullandı.

"Kumlama tekniğiyle temizleniyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, AA muhabirine, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Restorasyon ve Konservasyon Bölge Müdürlüğündeki uzmanların, tarihi yapıtların üzerindeki görseller için temizleme çalışması yaptığını söyledi.

İscehisar ve Bolvadin ilçelerinde projenin birinci etabının gerçekleştirildiğini dile getiren Tanır, şöyle devam etti:

"Bu çalışmalar öncesinde bölgede güvenlik kameraları ve fotokapanlar kuruldu. Ayrıca burada bekçilerimiz ile atlı jandarma ekibimiz de sürekli görev yapacak. Şu anda ikinci aşamadaki Ayazini köyündeki 3 bin yıllık tarihi yapıtlardaki yazılar kumlama tekniğiyle temizleniyor."

Tanır, insanlığın ortak mirası Ayazini köyündeki tarihi yapılara zarar verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Toplumun bu konuda duyarlı olması gerektiğini dile getiren Tanır, "Biz buralara yazı yazan insanları cezalandırıyoruz. Ben tekrar gençlerimize bunu hatırlatıyorum. Gençlerimiz, aşklarını tarihi yapılara değil, gönüllerine yazsınlar." diye konuştu.

Frigya'nın kalbi Ayazini köyündeki tarihi eserlerin üzerine yazılan yazılar siliniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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