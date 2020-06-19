Freni boşalan taksinin çarptığı kişi, 5 metreden düşerek öldü
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Freni boşalan taksinin çarptığı kişi, 5 metreden düşerek öldü

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, freni boşalan taksi, yokuştan kayarak bir apartmanın bahçe duvarı önünde duran Mehmet Acar'a (65) çarptı.

Freni boşalan taksinin çarptığı kişi, 5 metreden düşerek öldü
19.06.2020 01:25 | Son Güncelleme: 19.06.2020 01:29
ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, freni boşalan taksi, yokuştan kayarak bir apartmanın bahçe duvarı önünde duran Mehmet Acar'a (65) çarptı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten boşluğa düşen Acar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Kaza, öğleden sonra Yenice Mahallesi Orhangazi İlkokulu önünde meydana geldi. Deli İmam Caddesi yönüne giden Mehmet Çelik yönetimindeki 06 HAT 25 plakalı taksi, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Park halindeki araçlara çarparak yokuş aşağı ilerleyen taksi, bu sırada apartmanın bahçe duvarı önünde bekleyen Mehmet Acar'a ve duvara çarparak durabildi. Acar, çarpmanın şiddetiyle korkuluk demirlerinin sökülmesi sonucu, yaklaşık 5 metreden bahçe boşluğuna düştü. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Acar'ı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, taksi sürücüsü Mehmet Çelik ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


- Ankara

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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