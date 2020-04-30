FreeZone Online Müzik Yarışması'na rekor başvuru
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

FreeZone Online Müzik Yarışması'na rekor başvuru

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal'ın koçluk yapacağı "Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması: Ünkapanı Edition"a 11 bini aşkın başvuru alındı.

FreeZone Online Müzik Yarışması'na rekor başvuru
30.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:46

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal'ın koçluk yapacağı "Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması: Ünkapanı Edition"a 11 bini aşkın başvuru alındı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone'un gençlik markası Vodafone FreeZone, hayalinde müzik olan ve sesini geniş kitlelere duyurmak isteyen genç yeteneklere destek olmaya devam ediyor.

Bu yıl farklı bir konseptle üçüncüsü düzenlenen ve ünlü sanatçı Mustafa Sandal'ın koçluk yapacağı "Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması: Ünkapanı Edition"da başvuru ve ön eleme süreçleri tamamlandı.

Toplam 11 bini aşkın başvuruyla bir rekora imza atan yarışmanın yarı final aşaması ise koronavirüs tedbirleri kapsamında online ortamda yapılacak. Mustafa Sandal, yarı finale kalmaya hak kazanan 10 genç sese, evden çekeceği "Nasıl daha iyi şarkı söylenir" temalı videolarla koçluk yaparken, müzik sektörünün deneyimli ismi Tarık Sezer de online oturumlarla gençlere yol gösterecek. Yarışmanın finali 18 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Sandal, müziğe gönül vermiş gençlerin desteklenmeleri gerektiğini düşündüğünü belirterek, "Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması'nın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Salgın nedeniyle yarışmanın yarı final sürecini evlerden yürüteceğiz. Ben de çekeceğim videolarla gençlere yardımcı olacağım. Uzaktan da olsa genç seslerle birlikte çalışacak olmak, benim için de güzel ve farklı bir deneyim olacak. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey olduğuna eminim. Herkese bol şans diliyorum." ifadelerini kullandı.

Performanslar evde kaydedilecek

Verilen bilgiye göre, bu yıl ilk kez yarı final sürecinin de online ortamda yürütüleceği yarışmada, Tarık Sezer Orkestrası yarışmacıların evde performanslarını kaydedebilmeleri için şarkıların altyapısını hazırlayacak. Yarışmacılar, bu altyapı üzerine şarkılarını söyleyerek performanslarını kaydedebilecek.

Vodafone FreeZone, yarışmacıların evde rahat çekim yapabilmeleri için yaka mikrofonu, tripod, mini Bluetooth hoparlör, telefon lensi gibi gerekli ekipmanları içeren bir kit de gönderecek.

Büyük final haziranda

Vodafone FreeZone YouTube kanalı ve Acunn.com'da yayınlanacak performanslar halk oylaması ve Mustafa Sandal puanı ile değerlendirildikten sonra 3 finalist belirlenecek. 18 Haziran'da Mustafa Sandal'ın da katılımıyla yapılacak büyük final, Vodafone FreeZone YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Eş zamanlı olarak Acunn.com üzerinden canlı oylama yürütülecek ve Türkiye'nin yeni genç sesi bir kez daha halk oylamasıyla seçilecek.

Yarışmanın birincisi, Vodafone FreeZone desteğiyle single ve klip çıkarma, ayrıca kendi YouTube kanalını açmak için gerekli danışmanlığı alma şansına sahip olacak.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haber
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti Haber
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı Haber
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı Haber
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı Haber
Büyükçekmece'de görülen mavi ışık, sahil kenarına gelenleri heyecanlandırdı
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu Haber
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu
Ağabeyinin, annesi ve kendisini darbettiği genç kız: Bizi öldürecek
Ağabeyinin, annesi ve kendisini darbettiği genç kız: Bizi öldürecek
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Kayıp başvurusunda bulunulan kız çocuğu, ağılın avlusunda uyurken bulundu
Kayıp başvurusunda bulunulan kız çocuğu, ağılın avlusunda uyurken bulundu
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı...
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi
Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi
Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim
Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim
Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak
Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta Samandıra'da antrenmanlara başlayacak
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı
Kendall Jenner, hakkındaki 'NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor' yorumlarına cevap verdi
Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Beşiktaş, Bilal Budak'ın transferi için Manisaspor'la anlaştı
Beşiktaş, Bilal Budak'ın transferi için Manisaspor'la anlaştı
Türkiye'nin Filistin'e göndereceği tıbbi malzemeler, bu akşam yola çıkacak
Türkiye'nin Filistin'e göndereceği tıbbi malzemeler, bu akşam yola çıkacak
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi
İspanyol futbolcu Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi
Öldüğü söylenen Kim Jong-un için çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı
Öldüğü söylenen Kim Jong-un için çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Seda Sayan Ajda Pekkan Bülent Ersoy
Spor Selçuk İnan Caner Erkin Lionel Messi Emre Belözoğlu Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Kız Türk Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: FreeZone Online Müzik Yarışması'na rekor başvuru - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 15:34:48. #1.14#
title