FreeZone Online Müzik Yarışması'na rekor başvuru Ünlü sanatçı Mustafa Sandal'ın koçluk yapacağı "Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması: Ünkapanı Edition"a 11 bini aşkın başvuru alındı.

Ünlü sanatçı Mustafa Sandal'ın koçluk yapacağı "Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması: Ünkapanı Edition"a 11 bini aşkın başvuru alındı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone'un gençlik markası Vodafone FreeZone, hayalinde müzik olan ve sesini geniş kitlelere duyurmak isteyen genç yeteneklere destek olmaya devam ediyor.

Bu yıl farklı bir konseptle üçüncüsü düzenlenen ve ünlü sanatçı Mustafa Sandal'ın koçluk yapacağı "Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması: Ünkapanı Edition"da başvuru ve ön eleme süreçleri tamamlandı.

Toplam 11 bini aşkın başvuruyla bir rekora imza atan yarışmanın yarı final aşaması ise koronavirüs tedbirleri kapsamında online ortamda yapılacak. Mustafa Sandal, yarı finale kalmaya hak kazanan 10 genç sese, evden çekeceği "Nasıl daha iyi şarkı söylenir" temalı videolarla koçluk yaparken, müzik sektörünün deneyimli ismi Tarık Sezer de online oturumlarla gençlere yol gösterecek. Yarışmanın finali 18 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Sandal, müziğe gönül vermiş gençlerin desteklenmeleri gerektiğini düşündüğünü belirterek, "Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması'nın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Salgın nedeniyle yarışmanın yarı final sürecini evlerden yürüteceğiz. Ben de çekeceğim videolarla gençlere yardımcı olacağım. Uzaktan da olsa genç seslerle birlikte çalışacak olmak, benim için de güzel ve farklı bir deneyim olacak. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey olduğuna eminim. Herkese bol şans diliyorum." ifadelerini kullandı.

Performanslar evde kaydedilecek

Verilen bilgiye göre, bu yıl ilk kez yarı final sürecinin de online ortamda yürütüleceği yarışmada, Tarık Sezer Orkestrası yarışmacıların evde performanslarını kaydedebilmeleri için şarkıların altyapısını hazırlayacak. Yarışmacılar, bu altyapı üzerine şarkılarını söyleyerek performanslarını kaydedebilecek.

Vodafone FreeZone, yarışmacıların evde rahat çekim yapabilmeleri için yaka mikrofonu, tripod, mini Bluetooth hoparlör, telefon lensi gibi gerekli ekipmanları içeren bir kit de gönderecek.

Büyük final haziranda

Vodafone FreeZone YouTube kanalı ve Acunn.com'da yayınlanacak performanslar halk oylaması ve Mustafa Sandal puanı ile değerlendirildikten sonra 3 finalist belirlenecek. 18 Haziran'da Mustafa Sandal'ın da katılımıyla yapılacak büyük final, Vodafone FreeZone YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Eş zamanlı olarak Acunn.com üzerinden canlı oylama yürütülecek ve Türkiye'nin yeni genç sesi bir kez daha halk oylamasıyla seçilecek.

Yarışmanın birincisi, Vodafone FreeZone desteğiyle single ve klip çıkarma, ayrıca kendi YouTube kanalını açmak için gerekli danışmanlığı alma şansına sahip olacak.

Kaynak: AA