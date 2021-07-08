Free Fire'ın Street Fighter V iş birliği 10 Temmuz'da final raunduna giriyor!

10 Temmuz'da Final Turuna başlayacak olan Street Fighter V etkinliği merakla bekleniyor. Ryu'nun ikonik kıyafeti gibi sınırlı süreli Street Fighter V'e özel öğeleri talep etme şansı da dahil olmak üzere birçok heyecan verici oyun içi aktivite ve içerik oyuncuları bekliyor.

Free Fire'ın Street Fighter V etkinliği, 10 Temmuz'da Final Turuna giriyor. "Free Fighter" kampanyasının 2 Temmuz'da başlamasının ardından, oyuncular becerilerini geliştirmek için tonlarca enerji harcadılar. İş birliğinin destansı zirve günü hızla yaklaşırken, Street Fighter'ın önde gelen isimleri Ryu ve Chun-Li, oyuncuları, antrenmanlarının sonuçlarını ve nakavt sonuçlarını ortaya çıkarmaya davet ediyor. Bu süreç içerisinde Ryu'nun ikonik kıyafeti gibi sınırlı süreli Street Fighter V'e özel öğeleri talep etme şansı da dahil olmak üzere birçok heyecan verici oyun içi aktivite ve içerik oyuncuları bekliyor.

10 TEMMUZ'DAN İTİBAREN RYU'NUN İKONİK KIYAFETİYLE SAVAŞ

10 Temmuz'dan itibaren oyuncular Ryu'nun ikonik kıyafetini gardıroplarına ekleme fırsatına sahip olacak. Ryu'nun savaşta yıpranmış beyaz karate kıyafeti, kırmızı kafa bandı ve eldivenlerden oluşan şık kostümü, oyuncuların savaş alanında hücum ederken savaşçı ruhlarını kanalize etmelerini sağlayacak. Ancak hepsi bu kadar değil, oyuncular ayrıca Ryu paketiyle "Aduket" ifadesinin kilidini de açacak!

ZAMAN SINIRLI ÖĞELERİN KİLİDİNİ ÜCRETSİZ AÇIN

Oyuncular, sadece Free Fire'a giriş yaparak ve 10 Temmuz'da çeşitli oyun içi görevleri ve aktiviteleri tamamlayarak koleksiyonlarına bir dizi sınırlı Street Fighter V eşyasını ücretsiz olarak ekleme şansına sahip olacak. Yoldaş Kostümü: SF Shiba ve Street Fighter Tava Dokusu; Ryu Çantası – 5x pırlanta kuponu gibi özel temalı görünümler bunlardan sadece birkaçı.

Street Fighter V Tava Dokusu

Ryu Çantası

Yoldaş Kostümü: SF Shiba

Street Fighter, Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir dövüş oyunu serisidir. Tüm zamanların en yüksek hasılat yapan video oyun serilerinden biri olmuş ve 31 Mart 2021 itibarıyla dünya çapında 46 milyon adet satmıştır. Street Fighter V, 2016 yılında PlayStation 4 ve PC için piyasaya sürüldü.

FREE FIRE HAKKINDA

Free Fire, özellikle mobil oyuncuların çıkarları göz önünde bulundurularak oluşturulan heyecan verici bir battle royale oyunudur. Garena tarafından dünya çapında geliştirilen ve yayınlanan Free Fire, 2020'de 100 milyondan fazla günlük aktif kullanıcısıyla rekor seviyesine ulaştı. Youtube'daki Free Fire içerikleri de 72 milyar görüntüleme ile yılın en çok izlenen 3. oyunu oldu.

Kaynak: Bültenler