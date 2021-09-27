Free Fire'ın ilk film iş birliği Venom: Zehirli Öfke 2 ile kaosu kucaklayın!

Free Fire, ünlü Marvel karakterlerini içeren Venom: Zehirli Öfke 2 ile özel bir anlaşma gerçekleştirdi. İş birliği kapsamında dünyanın en popüler mobil oyunlarından Free Fire'da ünlü Marvel karakterleri de yer alacak.

"Kaos yakın, kaos yakın!" – Garena oldukça önemli bir film serisiyle ilk iş birliğini duyurdu. 10 Ekim 2021'de lansmanı yapılacak Free Fire X Venom iş birliği kapsamında dünyanın en popüler mobil oyunlarından olan Free Fire ölümcül koruyucu Venom ve Kandöken öğelerini içerecek ve ülkemizde 15 Ekim'de vizyona girecek Venom: Zehirli Öfke 2 filmi özel içeriklerle sinema salonlarında hayranlarına vahşi, sürükleyici bir deneyim sunacak.

Venom: Zehirli Öfke 2 ile gerçekleştirilen iş birliğinin hem Garena hem de dünyanın her yerindeki oyuncular için büyük dönüm noktası olduğunu belirten Garena Free Fire yapımcısı Harold Teo, "İkonik karakter, Free Fire oyununun önemli bir bileşenini kaos yaratarak ve hayatta kalmak için düşmanları yokederek yansıtıyor. Bu da bizim küresel topluluğumuz için unutulmaz deneyimler sunma vaadimizin bir parçası olarak değerlendirilebilir" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Sony Entertainment Pictures Genel Müdür Yardımcısı Jeffrey Godsick, yapılan iş birliği hakkında konuştu.

"Hayranlara sürükleyici eğlence sunmanın her zaman yeni yollarını arıyoruz. Venom: Zehirli Öfke film deneyimini güçlendirmek için Free Fire ve oyuncu topluluğuyla birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz. Hayranların, onlar için hazırladığımız şeylerden keyif almalarını umuyoruz." dedi.

"Kaosu Kucakla" oyun içi etkinliğinde Venom: Zehirli Öfke 2 ile zirveye tırmanın!

Etkinlik 10 Ekim'den itibaren oynanabilir olacak. Venom: Zehirli Öfke 2 içerikleri, oyun içi eşyalar ve koleksiyonlar, özel bir etkinliğin parçası olarak Free Fire'da sunulacak. Oyuncular, karakterlerini Venom: Zehirli Öfke 2 kostüm paketiyle süsleyebilecek ve iş birliğine özel içerikleri toplayabilecek.

Kaosu kucaklayın ve beyaz perdedeki katliamın ortasında Free Fire'ı yakalayın! Venom: Zehirli Öfke 2'yi izlemek için sinemalara giden Free Fire hayranlarını gerçek bir şölen bekliyor. İzleyiciler gözlerini dört açarak en sevdikleri oyunun filmde gizlenmiş öğelerini bulmaktan keyif alacaklar.

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