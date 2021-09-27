Free Fire'ın ilk film iş birliği Venom: Zehirli Öfke 2 ile kaosu kucaklayın! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Free Fire'ın ilk film iş birliği Venom: Zehirli Öfke 2 ile kaosu kucaklayın!

Playerbros - Haberler | Gamegar
Free Fire'ın ilk film iş birliği Venom: Zehirli Öfke 2 ile kaosu kucaklayın!

Free Fire'ın ilk film iş birliği, Venom: Zehirli Öfke 2 ile birlikte geliyor!

Free Fire, ünlü Marvel karakterlerini içeren Venom: Zehirli Öfke 2 ile özel bir anlaşma gerçekleştirdi. İş birliği kapsamında dünyanın en popüler mobil oyunlarından Free Fire'da ünlü Marvel karakterleri de yer alacak.

"Kaos yakın, kaos yakın!" – Garena oldukça önemli bir film serisiyle ilk iş birliğini duyurdu. 10 Ekim 2021'de lansmanı yapılacak Free Fire X Venom iş birliği kapsamında dünyanın en popüler mobil oyunlarından olan Free Fire ölümcül koruyucu Venom ve Kandöken öğelerini içerecek ve ülkemizde 15 Ekim'de vizyona girecek Venom: Zehirli Öfke 2 filmi özel içeriklerle sinema salonlarında hayranlarına vahşi, sürükleyici bir deneyim sunacak.

Venom: Zehirli Öfke 2 ile gerçekleştirilen iş birliğinin hem Garena hem de dünyanın her yerindeki oyuncular için büyük dönüm noktası olduğunu belirten Garena Free Fire yapımcısı Harold Teo, "İkonik karakter, Free Fire oyununun önemli bir bileşenini kaos yaratarak ve hayatta kalmak için düşmanları yokederek yansıtıyor. Bu da bizim küresel topluluğumuz için unutulmaz deneyimler sunma vaadimizin bir parçası olarak değerlendirilebilir" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Sony Entertainment Pictures Genel Müdür Yardımcısı Jeffrey Godsick, yapılan iş birliği hakkında konuştu.

"Hayranlara sürükleyici eğlence sunmanın her zaman yeni yollarını arıyoruz. Venom: Zehirli Öfke  film deneyimini güçlendirmek için Free Fire ve oyuncu topluluğuyla birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz. Hayranların, onlar için hazırladığımız şeylerden keyif almalarını umuyoruz." dedi.

"Kaosu Kucakla" oyun içi etkinliğinde Venom: Zehirli Öfke 2 ile zirveye tırmanın!

Etkinlik 10 Ekim'den itibaren oynanabilir olacak. Venom: Zehirli Öfke 2 içerikleri, oyun içi eşyalar ve koleksiyonlar, özel bir etkinliğin parçası olarak Free Fire'da sunulacak. Oyuncular, karakterlerini Venom: Zehirli Öfke 2 kostüm paketiyle süsleyebilecek ve iş birliğine özel içerikleri toplayabilecek.

Kaosu kucaklayın ve beyaz perdedeki katliamın ortasında Free Fire'ı yakalayın! Venom: Zehirli Öfke 2'yi izlemek için sinemalara giden Free Fire hayranlarını gerçek bir şölen bekliyor. İzleyiciler gözlerini dört açarak en sevdikleri oyunun filmde gizlenmiş öğelerini bulmaktan keyif alacaklar.

Playerbros - Son Dakika Haberleri
Çin çocukların video oyunu oynamasına yasak getirdi! Haftada 3 saatleri var

Çin çocukların video oyunu oynamasına yasak getirdi! Haftada 3 saatleri var
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Tanem Sivar Burak Yamantürk
Spor Şenol Güneş Cüneyt Çakır Alex Teixeira Ali Palabıyık Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Murat Kurum Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Free Fire'ın ilk film iş birliği Venom: Zehirli Öfke 2 ile kaosu kucaklayın! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 20:00:22. #1.11#