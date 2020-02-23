Fransız savaş gemisinin Güney Kıbrıs'a gelmesine tepki: Hadsizlik

23.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:11

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Fransa'ya ait bir savaş gemisinin Güney Kıbrıs Limasol Limanı'na demirlemesini kınadı.

Fransız savaş gemisi üzerinde poz veren Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve bakanlarını da eleştiren Bakan Taçoy, "Rum lider ve bakanlarının Fransız savaş gemisinde verdiği pozlar, zihniyetlerinin bir yansımasıdır" dedi. Taçoy, Kıbrıs'ta Türkiye'nin ve Türk askerinin varlığının bir kez daha ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını kaydetti.

"FRANSA NE YAPMAK İSTEMEKTEDİR?"Bakan Taçoy şöyle devam etti: "AB'nin şımarık çocuğu Rumları sürekli destekleyen Fransa, ne yaptığını sanıyor? Kıbrıs'ta, savaş gemisi ve savaş uçakları ile gösteri yapmakla ne amaçlanmaktadır? Bilinmelidir ki, bu yapılanlar barışa değil, kaosa hizmet etmek demektir. Rum lider ve bakanlarının verdikleri fotoğraftaki pozlar, 5 yaşındaki çocuğun sevinci gibidir." "RUM LİDERİN HADSİZLİĞİ"Rum yönetimi lideri Anastasiadis'in, Fransa'ya ait savaş gemisinde Türkiye'ye yönelik suçlamalar yapmasını da 'haddsizlik' olarak değerlendiren Taçoy, "Anastasiadis, şunu net olarak bilmek zorunda, arkasına aldığı ülkelerle Türkiye'ye yönelik açıklamalar yapması kendini kurtarmaz. Türkiye, bölgenin vazgeçilmez tek ülkesidir. Hem Kıbrıs'taki barış ve güvenlik için hem de Doğu Akdeniz'deki barış ve güvenlik için. Türkiye'ye Fransız savaş gemisinden meydan okuduğunu sanan Rum lider, alacağı cevaplara da hazır olmalı" diye konuştu.

Fransa'ya ait 'Charles de Gaulle' adlı savaş gemisinde bin 200 bahriyeli, 600 deniz piyadesi ve deniz kuvvetleri personeli bulunuyor. Gemide, 20 Rafale Marina savaş uçağı, iki adet erken uyarı sistemiyle donatılmış Hawkeye E2-C radar uçağı, bir adet Caiman helikopteri ve iki adet Dauphin Pedro helikopteri bulunuyor.

Kaynak: DHA