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Ümraniye’de 3 gecekonduyu saran yangın paniğe neden oldu

Ümraniye’de 3 gecekonduyu saran yangın paniğe neden oldu
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Ümraniye’de bitişik 3 gecekonduda çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Ümraniye'de bitişik 3 gecekonduda çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler gecekonduları sararken, yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Diyar Sokak'ta bitişik 3 gecekondudan birinde saat 19.40 sıralarında yangın çıktı. Çatıda başlayan ve kısa sürede büyüyen alevler, yanındaki iki gecekonduya da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışma başlatırken, polis ekipleri de güvenlik önlemleri alarak, sokağa giriş ve çıkışları kapattı. Mahallede paniğe neden olan yangında gecekondularda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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