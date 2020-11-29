Paris yanıyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü, Fransız polisi göstericilere sert müdahalede bulunuyor
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Paris yanıyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü, Fransız polisi göstericilere sert müdahalede bulunuyor

29.11.2020 13:18 | Son Güncelleme: 29.11.2020 13:33

Fransa'da göstericiler, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara hapis ve para cezası öngören tasarıya tepki göstermek için sokaklara döküldü. Paris sokaklarını ateşe veren protestocular ile polis arasında çatışmalar yaşanırken, şehirden gelen görüntüler durumun endişe verici boyutta olduğunu gösterdi.

Fransa'da güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddetine tepkiler gün geçtikçe büyüyor. Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan binlerce eylemci, Nation Meydanı'na kadar yürüdü. Güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayınlanmasını yasaklayan güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddeti karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, "(Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istifa" sloganları attı.

FRANSIZ POLİSİNDEN SERT MÜDAHALE

Eylemde polis ile göstericiler arasında çıkan arbedeler zaman zaman çatışmaya döndü. Polis, protestoculara biber gazı ve copla müdahale etti. Göstericiler, birçok çöp bidonu ve aracı ateşe verdi.

Paris yanıyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü, Fransız polisi göstericilere sert müdahalede bulunuyor

46 BİN KİŞİ KATILDI

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre başkentteki gösteriye 46 bin kişi katıldı. Paris Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Paris'teki eylemde 9 kişi gözaltına alındı. Lyon'daki gösteride de polis protestoculara karşı biber gazı kullandı. Eylemde, birçok gösterici ve bir polis yaralandı.

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Paris yanıyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü, Fransız polisi göstericilere sert müdahalede bulunuyor

FRANSA'DA TARTIŞMALI YASA TASARISI

Basın özgürlüğünü ihlal edebileceği ve polis şiddetini artırabileceği gerekçesiyle eleştirilen güvenlik yasa tasarısı Ulusal Meclis'te kabul edilmişti. Tasarı, Ocak 2021'de Senatonun onayına sunulacak. Tasarı, Senato'dan geçmesi halinde bir kez daha Meclis'te oylanacak.

Tasarı, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin euroya kadar para cezası öngörürken, gösterilerde "drone"nun yanı sıra güvenlik güçlerinin görev sırasında kullandığı kameraların insanları izlemek için kullanılabileceği belirtiliyor.

Paris yanıyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü, Fransız polisi göstericilere sert müdahalede bulunuyor

ORANTISIZ GÜÇ TARTIŞILIYOR

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde, polisin protestoculara karşı kullandığı şiddetin görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından polisler hakkında soruşturma açılmıştı. Sarı yeleklilerin eylemlerindeki polis şiddetinin bilançosu, ülkedeki polisin şiddete meyilli olduğunu ve orantısız güç kullandığını ortaya koyuyor.

Paris yanıyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü, Fransız polisi göstericilere sert müdahalede bulunuyor
Paris yanıyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü, Fransız polisi göstericilere sert müdahalede bulunuyor
Paris yanıyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü, Fransız polisi göstericilere sert müdahalede bulunuyor
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