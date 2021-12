İZMİR (İHA) - Down sendromlu gençler, Fransız gezgin çifte ' Erik Dalı ve Damat Halayı' öğretti

Bisikletleri ile ülke ülke gezip Down sendromlu çocuklarla buluşuyorlar

İZMİR - Bisikletleri ile dünya turu yaparak Down sendromlu çocuklarla bir araya gelen Fransız çiftin son durağı, İzmir oldu. Down sendromlu çocuklar, Fransız çifte "Erik Dalı" oynamayı öğretti, ardından "Damat Halayı" çekti.

Fransız çift Emilie ve Davy Sanchis, 21 Mart 2021'de bisikletleri ile dünya turu yapmak üzere Fransa'dan yola çıktı. Şimdiye dek 8 ülke gezen gezgin çift, Türkiye duraklarında İstanbul'un ardından İzmir'e uğradı. Gittikleri her ülkede Down sendromlu çocuklarla bir araya gelen çift, İzmir'de de İzmir Down Sendromu Derneği ile buluştu. İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası'nda Down sendromlu çocuklarla bir araya gelen Sanchis çifti, çocuklara bisikletlerinin özelliklerini ve dünya turundaki deneyimlerini anlattı. Down sendromlu çocuklar ise Fransız bisikletçilere "Erik Dalı" oynamayı ve "Damat Halayı" çekmeyi öğretti. Fransız gezgin çift ve Down sendromlu çocukların etkinliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

"Bütün insanlardan çok olumlu tepkiler aldık"

Davy Sanchis, "Tura 21 Mart 2021'de başladık. Türkiye'de geldiğimiz ikinci şehir İzmir oldu. Burada da Down sendromlu arkadaşlarla bir araya geldik. Gittiğimiz ülkelerde bazı ailelerle birlikte kaldık. Çok güzel zamanlar geçirdik. Burada olmaktan çok mutluyuz" dedi. Eşi Emilie Sanchis ise "Bugüne kadar 8 ülke gezdik. Gezilerde birçok grupla çalıştık. Birlikte projeler geliştirdik, deneyimler ürettik. İki gündür İzmir'deyiz. İzmir büyük ve güzel bir şehir. Bütün insanlardan çok olumlu tepkiler aldık" diye konuştu. İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu da "Fransız arkadaşlarımızla bir proje geliştirdik. Onlar bize ulaşarak ziyarette bulunmak istediklerini söyledi. Biz de bugün çocuklarımızla birlikte onlarla buluştuk. Çocuklarımız hem bisiklet turu ile ilgili bilgiler edindi hem de Türk danslarını misafirlerimize öğretti" sözlerine yer verdi.