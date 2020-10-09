Fransız gazetesinden dünya liderlerini kızdıracak yazı: Erdoğan, resmen alay ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransız gazetesinden dünya liderlerini kızdıracak yazı: Erdoğan, resmen alay ediyor

09.10.2020 07:39 | Son Güncelleme: 09.10.2020 07:53

Fransız Le Monde gazetesinde, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir yazı yayınlandı. Alain Frachon tarafından "Devasa bölgesel güç olan Erdoğan'ın Türkiye'si, Kremlin ve Beyaz Saray ile dalga geçiyor" başlığıyla paylaşılan yazıda, Ankara'nın Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan'a olan desteğine işaret edildi.

Fransız Gazete Le Monde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dağlık Karabağ konusunda dünyanın büyük ülkelerine meydan okuduğunu, Moskova ve Washington'dan korkmadığını yazdı.

"ABD VE RUSYA'DAN KORKMUYOR"

Türkiye'nin, bir taraftan Azerbaycan'ın operasyonlarına arka çıkarken, diğer taraftan Rusya ve ABD'yi kontrol altında tuttuğu aktarıldı. Yazıda, "O (Erdoğan), Moskova ve Washington'dan korkmuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın büyüklerine meydan okuyor." denildi. Yazıda şu görüşlere de yer verildi:

"AMERİKALILAR VE RUSLAR NEREDE?"

"NATO üyelerinden biri olan Türkiye, Dağlık Karabağ cephesini müttefiklerini uyarmadan uyandırırken Amerikan liderliği nerede? Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan Ermenistan'ı ezerken, Rusların geleneksel 'nüfuz bölgesindeki üstünlüğü nerede?

"ERDOĞAN, KREMLİN VE BEYAZ SARAY'LA ALAY EDİYOR"

Erdoğan'ın Türkiye'si Kremlin ve Beyaz Saray'la alay ediyor. Vladimir Putin'nden Donald Trump'a...

"RUSYA TEREDDÜTTE"

Moskova gözlemliyor, ateşkes çağrısı yapıyor, kısacası ne yapacağı konusunda tereddütte kalıyor."

Fransız gazetesinden dünya liderlerini kızdıracak yazı: Erdoğan, resmen alay ediyor

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Berat Albayrak Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Cansu Dere Ajda Pekkan Caner Cindoruk
Spor Falcao Gökhan Töre Fırat Aydınus Manuel Fernandes Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Ekim Milli Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransız gazetesinden dünya liderlerini kızdıracak yazı: Erdoğan, resmen alay ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 07:53:33. #1.14#
title