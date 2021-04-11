Fransa'nın Rennes kentinde camiye çirkin saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'nın Rennes kentinde camiye çirkin saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fransa'nın Rennes kentinde camiye çirkin saldırı

Fransa'nın Rennes kentindeki bir cami duvarına İslam karşıtı, hakaret ve tehdit içerikli yazılar yazılırken, ülkenin İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Müslümanlar ile dayanışma için kente gideceğini açıkladı.

Fransa'nın Rennes kentindeki bir cami duvarına İslam karşıtı, hakaret ve tehdit içerikli yazılar yazılırken, ülkenin İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Müslümanlar ile dayanışma için kente gideceğini açıkladı.

Fransa'nın Rennes kentinde bulunan Avicennes Camisi'ne kimliği bilinmeyen kişiler tarafından saldırı düzenlendi. İslam Kültür Merkezi'nin ibadethane kısmının ve caminin duvarına İslam karşıtı, hakaret ve tehdit içerikli yazılar yazıldı. Yazılar arasında İslam'a ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaretlerin yanı sıra "Haçlı seferleri devam edecek", "Charles Martel bizi kurtaracak" ve "Katolik, devlet dini" şeklinde ifadeler de yer alıyor. Olayın faillerinin bulunması için soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin olaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Rennes'teki Avicennes Camii'nin duvarlarına yazılan İslam karşıtı yazılar kabul edilemez. Ülkemizde yaşayan Müslümanlar ile dayanışma içindeyiz" dedi.

Darmanin ayrıca, Müslümanlar ile dayanışma içinde olduğunu göstermek için Rennes'e gideceğini söyledi.

Fransa İslam Konseyi'ne (CFCM) bağlı bölge konseyinin Başkanı Muhammed Zaidouni de yaptığı açıklamada, "Ramazan ayına 2 gün kalmışken Müslümanlar, camiye geldiklerinde müstehcen ifadeler ve hakaretlerle karşılaştılar. Biz de bu ülkenin çocuklarıyız ama nefrete, şiddete ve barbarlığa maruz kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhammed Zaidouni, "Müslümanlar, söz konusu hakaretler karşısında şok oldu. Müslüman toplumu gerçekten üzgün. Fransa'da anlaşmazlık tohumu ekmek isteyenler var, ülke içinde anlaşmazlıktan daha kötüsü yoktur" diyerek, "birlik olma" çağrısında bulundu.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Nantes'te bir camiye daha gece saatlerinde kundaklanma girişiminde bulunulmuştu. Kundaklama girişimi sırasında çıkan yangın sonucu cami tahrip olmuştu. - PARİS

Fransa'nın Rennes kentinde camiye çirkin saldırı
Fransa'nın Rennes kentinde camiye çirkin saldırı
Fransa'nın Rennes kentinde camiye çirkin saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Ece Erken Burak Deniz Murat Yıldırım
Spor Muslera Ryan Babel Necip Uysal Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fransa'nın Rennes kentinde camiye çirkin saldırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 17:48:18. #1.14#
title