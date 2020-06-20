Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye
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Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye

Fransa'nın uluslararası arenada adını duyurmuş gazetelerinden Le Figaro, "Erdogan Sultan De Libye" (Libya'nın Sultanı Erdoğan) başlıklı bir makale yayınladı ve Türkiye'nin Libya'daki savaşın gidişatını değiştirecek güce sahip olduğunu vurguladı.

20.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:54

Darbeci Hafter'e bağlı milislerin işgali altındaki Libya'da savaşın gidişatını değiştiren Türkiye'nin başarısı, Fransız basınında yer aldı. Le Figaro gazetesi, Jean-Marc Gonin imzalı, "Libya'nın Sultanı Erdoğan" (Erdoğan Sultan De Libye) başlıklı bir makale yayınladı. Makalede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya'daki hamlelerine dikkat çekildi.

Geçtiğimiz yıl; Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Rusya ve Fransa tarafından desteklenen darbeci Hafter'in, başkent Trablus ve uluslararası tanınırlığa sahip, Fayiz es-Serrac'ın başında olduğu meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) devirmek için harekete geçtiği belirtildi.

"DEĞİŞİM, ERDOĞAN'IN ESERİDİR"

Haziran 2020'deki tezatın dikkat çekici olduğu aktarılan makalede, "Hafter, hükümet birlikleri tarafından yapılan bir karşı saldırı sırasında ele geçirdiği tüm yerleri kaybetti." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Değişim Recep Tayyip Erdoğan'ın eseridir. Türk Cumhurbaşkanı, var gücüyle Fayiz es-Serrac'a arka çıkarak, ona askerler, silahlar ve binlerce Suriyeli savaşçı sağlayarak, durumu tersine çevirdi ve bu devletin (Libya) geleceğine karar verecek pozisyona geldi."

Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye

"ÖNCE KORONAYA KARŞI BAŞARILI OLDU, SONRA DA DOĞU AKDENİZ'DE"

Makalede ayrıca, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesinden bahsedildi, "Erdoğan, koronavirüs karşısında başarılı olduktan sonra, Doğu Akdeniz'de de başarılı oldu." ifadesi kullanıldı.

Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye

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