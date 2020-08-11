Fransa'dan Lübnan'a "hükümet hızlıca kurulsun" çağrısı
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Fransa'dan Lübnan'a "hükümet hızlıca kurulsun" çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab'ın istifa etmesinin ardından bu ülkeye hızlı şekilde hükümetin kurulması çağrısında bulundu.

Fransa'dan Lübnan'a
11.08.2020 02:05 | Son Güncelleme: 11.08.2020 02:08

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab'ın istifa etmesinin ardından bu ülkeye hızlı şekilde hükümetin kurulması çağrısında bulundu.

Le Drian, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin Lübnan'ın içinde bulunduğu durumun ciddiyetinin ve halkın beklentilerine cevap vermenin öneminin bilincinde olduğunu belirtti.

Lübnanlıların dile getirdiği reform ve yönetim ile ilgili taleplerinin duyulması gerektiğini ifade eden Le Drian, halka kendini ispatlayacak ve ülkenin temel sorunlarına çözüm bulma misyonuna sahip hükümetin hızlı şekilde kurulması çağrısı yaptı.

Lübnan Başbakanı Diyab, Hükümet Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Beyrut Limanı'nda geçen hafta yaşanan patlamayı devlet yönetiminde kök salmış yolsuzluğun sonucu olarak değerlendirerek istifasını duyurmuştu.

Ülkenin geldiği bu aşamada vatandaşla birlikte değişim hareketine katılmak üzere bir adım geri gideceklerine işaret eden Diyab, "Ülkenin kurtarılması için bir kapı açmak istiyoruz, bu nedenle de hükümetin istifasını duyuruyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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