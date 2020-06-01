Fransa'dan kritik koronavirüs açıklaması: Salgın Avrupa'ya Kasım ayında gelmiş olabilir
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Fransa'dan kritik koronavirüs açıklaması: Salgın Avrupa'ya Kasım ayında gelmiş olabilir

Fransız bilim insanları, 2019'un son aylarında çekilen binlerce göğüs filmi röntgenini incelemelerinin ardından koronavirüs (Covid-19) salgının Avrupa'ya Kasım ayında geldiğine yönelik bulguların bulunduğunu açıkladı.

Fransa'dan kritik koronavirüs açıklaması: Salgın Avrupa'ya Kasım ayında gelmiş olabilir
01.06.2020 14:00 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:03

Fransız bilim insanları, 2019'un son aylarında çekilen binlerce göğüs filmi röntgenini incelemelerinin ardından koronavirüs (Covid-19) salgının Avrupa'ya Kasım ayında geldiğine yönelik bulguların bulunduğunu açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının diz çöktürdüğü Avrupa'da can kaybı sürüyor.Fransız bilim insanları, 2019'un son aylarında çekilen binlerce göğüs filmi röntgenini incelemelerinin ardından koronavirüs (Covid-19) salgının Avrupa'ya Kasım ayında geldiğine yönelik bulguların bulunduğunu açıkladı.Fransa'nın Haut-Rhin bölgesindeki Colmar kentinde bulunan Albert Schweitzer Hastanesi'nden Dr.Michel Schmitt ve ekibi, 2019'un son aylarında çekilen binlerce göğüs filmini incelerken koronavirüs ile benzer iki bulgu belirledi.

2 BİN 500 RÖTGEN DE KORONAVİRÜS BULGUSU

Dr. Schmitt ve ekibinin 16 - 18 Kasım 2019 tarihleri arasında çekilen göğüs filmlerini analizi sırasında  yaklaşık 2 bin 500 röntgende koronavirüs bulgularına benzer bulgular rastlandığı ifade edildi. Sonuçların henüz çıkarılamayacağını ve ekibinin virüsün yayılmasını haritalamak için Ekim'e kadar uzanan X-ışınlarına bakacağını söyleyen Dr. Schmitt, "Geleceği ancak geçmişi anlarsak yönetebiliriz. Bugün bu salgını açıkça anlamıyoruz. Bu hükümetin yönetim stratejisini tamamen değiştirebilir" dedi.


Kaynak: DHA

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