Fransa'daki Louvre Müzesi 3 ay sonra kapılarını ziyaretçilere açtı
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Fransa'daki Louvre Müzesi 3 ay sonra kapılarını ziyaretçilere açtı

Fransa'daki Louvre Müzesi 3 ay sonra kapılarını ziyaretçilere açtıFransa, (DHA)- Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kapalı kaldığı 3 ayın ardından kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.

06.07.2020 12:48 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:53

Fransa'daki Louvre Müzesi 3 ay sonra kapılarını ziyaretçilere açtı

Fransa, (DHA)- Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kapalı kaldığı 3 ayın ardından kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kapalı kaldığı 3 ayın ardından kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.Efsanevi 'Mona Lisa' ve müzenin antikalar koleksiyonu da dahil olmak üzere önemli sergiler yeniden ziyaretçiler için açılsa da mesafenin sorunlu olduğu bazı galerilerin kapalı kalmaya devam edeceği ifade edildi. Ziyaretçilerin ise sosyal mesafe kurallarına uyması ve maske takması gerektiği belirtildi. Müzeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, müzenin tadını çıkardı.

FRANSA'DA SON DURUM

Worldometers verilerine göre, Fransa'da toplamda 166 bin 960 koronavirüs vakası tespit edildi. Bunların arasından 77 bin 60 kişi iyileşirken; 29 bin 893 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede 60 bin 7 aktif vaka bulunuyor.

Fransa'daki Louvre Müzesi 3 ay sonra kapılarını ziyaretçilere açtı

Kaynak: DHA

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